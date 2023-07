Liczebność samosiewów rzepaku oraz zbóż może robić wrażenie. Często to nawet kilkaset roślin na każdym metrze.

Samosiewy rzepaku mogą pojawić się po zbiorach nawet w ilości kilkuset roślin na metrze kwadratowym

Straty, które ekonomicznie mogą być nawet prawie niezauważalne mają często duże znaczenie dla rośliny następczej

Kilkaset sztuk samosiewów rzepaku na metrze

Zbiór bez choćby minimalnych strat jest w zasadzie niemożliwy. Czasem owe straty przekraczają nawet 10 procent - zwłaszcza w przypadku wykonywania zbiorów w niekorzystnych warunkach (np. niepełna dojrzałość technologiczna, położone rośliny) czy w przypadku braku optymalnego ustawienia kombajnu. Tymczasem zbiory to pierwszy etap w którym ograniczamy ilość samosiewów. Sprawdźmy ile roślin "wysiewamy" już na etapie koszenia.

Przyjmijmy naprawdę minimalne straty tylko na poziomie 2 procent. Dla wyników plonowania taki ubytek jest niemal niezauważalny, ale już dla rośliny uprawianej następczo będzie odczuwalny. Przy plonie rzepaku na poziomie 3 t/ha strata dwóch procent oznacza obniżenie wyniku plonowania o 60 kg/ha. Przy cenie rzepaku na poziomie 1900 zł/t to obniżenie przychodu o 114 zł/ha. Oczywiście przy już 10 hektarach to strata ponad 1000 zł, ale mimo wszystko przy skali produkcji nie jest to spektakularny ubytek. Tymczasem taka strata wiąże się z tym, że na polu na każdym hektarze znajduje się około 60 kg nasion, które są gotowe do skiełkowania i wschodów. Oczywiście wiele z nich nie wzejdzie - pomiędzy samosiewami nastąpi rywalizacja o dostęp do wody i światła, część roślin przegra tę rywalizację. Część samosiewów rzepaku zostanie z kolei uszkodzona przez szkodniki, a inne po uprawie pożniwnej przemieszczą się w głębsze strefy gleby, co uniemożliwi im skiełkowanie w pierwszym roku. Nawet jednak jeśli przyjmiemy, że wschody będą na poziomie tylko 25% to i tak na każdym hektarze będziemy mieli potencjalnie "wysianych" 15 kg rzepaku. Jest to norma nawet dziesięciokrotnie wyższa niż niejednokrotnie wysiew w kilogramach odmiany mieszańcowej. Tak więc jeśli wysiewamy 40 roślin/m2 to w takim układzie możemy mieć blisko 400 sztuk samosiewów na każdym metrze kwadratowym.

Analogicznie sytuacja wygląda jeśli chodzi o samosiewy zbóż. Strata podczas zbiorów na poziomie 2% przy plonowaniu 6 t/ha to 120 kg ziarniaków na każdym hektarze. Przy niskim poziomie omłotu i stracie 10% to nawet 600 kg samosiewów na hektarze. Gdyby wschody takich roślin były na poziomie tylko 25% to mamy w istocie taką liczbę samosiewów, jak standardowo często się wysiewa podczas zakładania plantacji zbóż ozimych.

Samosiewy "kradną" wodę dla kolejnej uprawy

Zwróćmy więc uwagę, że straty na etapie koszenia odczujemy nie tylko od strony finansowej poprzez obniżenie plonowania i uzyskanie niższego przychodu ale bezpośrednie problemy dla uprawy następczej. Stanowisko o bardzo dużej liczebności samosiewów może być znacznie uboższe w wodę - tak duża ilość roślin niepożądanych korzysta w dużym stopniu z dostępnych w glebie zasobów wodnych. Poza tym przy tak wysokim zagęszczeniu tychże roślin zwiększa się ryzyko infekcji - rośliny mogą przenosić zarówno choroby, jak i być miejscem żerowania dla licznych szkodników. Dlatego też ważne, by po uprawie ścierniska i pobudzeniu roślin do wschodów później jak najszybciej doprowadzić do likwidacji samosiewów. Dzięki temu zaoszczędzimy wilgoć w glebie, ale także składniki pokarmowe dostępne dla uprawy następczej.