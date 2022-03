IMGW: Czy grozi nam susza?

Słoneczna i bezdeszczowa aura, utrzymująca się w całym kraju od kilku tygodni martwi producentów rolnych. Jaka jest sytuacja hydrologiczna w Polsce? Czy grozi nam susza?

Po ciepłej i bezśnieżnej zimie obserwujemy pierwsze symptomy nasilającej się suszy, która utrudnia wysiew zbóż jarych i uniemożliwia nawożenie gleby nawozami azotowymi -czytamy w raporcie przygotowanym przez IMGW.

Sytuacja powinna poprawić się w kwietniu – w długoterminowych prognozach przewidujemy większą ilość opadów, a stan wód w rzekach powinien się podnieść po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej w górach.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w marcu

Marzec, w odróżnieniu od lutego, który był miesiącem skrajnie wilgotnym (159% normy miesięcznego opadu, zaczął się bezdeszczowo. Przez większość okresu dominowała wyżowa pogoda. Od 25 lutego w północnych i centralnych województwach nie zarejestrowano znaczących opadów atmosferycznych. Większe sumy opadów występowały w górach, głównie w formie śniegu i deszczu ze śniegiem.

Na początku marca wskaźnik wilgotności gleby w płytkiej warstwie korzeniowej (0-7 cm głębokości) był na znacznym obszarze Polski dość wysoki, tylko na północnym wschodzie poniżej 40%. Obecnie obserwujemy rozszerzanie się stref z niskim poziomem wilgotności gleby – głównie na wschodnich i zachodnich krańcach kraju. W głębszych warstwach (poniżej 7 cm głębokości) sytuacja wciąż jest korzystna i tylko punktowo wskaźnik wilgotności spada poniżej 50%. Obecnie mamy w Polsce do czynienia z tzw. suszą meteorologiczną. Obserwujemy spadek stanów wody i wysychanie gleby, szczególnie w strefie korzeniowej (do 7 cm), co ma istotne znaczenie

dla rolnictwa z powodu gorszych warunków do ukorzeniania się wysiewanych roślin.

Ilość opadów zanotowana do początku marca (stan na 17.03.2022r.). Źródło: IMGW

Prognoza rozwoju suszy - czy w kwietniu popada?

Według prognoz długoterminowych IMGW-PIB kwiecień ma być ciepły (temperatura powietrza powyżej normy klimatologicznej), a w północnej części kraju mokry (opady powyżej normy, co będzie hamowało rozwój suszy. Mimo wzrostu temperatury powietrza i parowania, prognozowane opady powinny wystarczyć do zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla rozwijającej się wegetacji. Topniejąca górska pokrywa śnieżna

pozytywnie wpłynie na poprawę stanów wód w rzekach południowej części kraju.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na kwiecień 2022 r.dla wybranych miast w Polsce. Źródło: IMGW

W głębszych warstwach gleby wskaźnik wilgotności powinien utrzymać się na obecnym, korzystnym poziomie. W wierzchniej warstwie 0-7 cm zasoby wody będą, przy prognozowanych opadach, szybko się odbudowywać. Głównym ryzykiem dla poprawy warunków mogą być opady konwekcyjne –burzowe, punktowe – które zwiększają spływ powierzchniowy, powodując wzrost zagrożenia powodziowego oraz ograniczają zdolności retencjonowania wody w glebie.

Należy jednak pamiętać, że lokalnie warunki mogą układać się inaczej, w zależności od rozkładu i rodzaju opadów, rodzaju gleby czy uprawianych

roślin. Dlatego w niektórych regionach zagrożenie suszą będzie większe.