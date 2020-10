Akcja promująca patriotyzm konsumencki: „Kupuj Świadomie – kolej na jabłko”

16 października to Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Aby uczcić to święto, 18 października w pociągach PKP Pendolino będą rozdawane pasażerom Jabłka Grójeckie. Akcja ta jest częścią kampanii „#Kupuj Świadomie – kolej na jabłko” i wynikiem porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją Grupy PKP, Stowarzyszeniem Sady Grójeckie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

- Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w promocji polskiej żywności – mówi Magdalena Wrotek-Figarska Dyrektor Biura Stowarzyszenia Sady Grójeckie – Uważam, że takie działania są koniecznie. Wbrew pozorom polski konsument nie wie za wiele o różnorodności i jakości polskich produktów. Powinniśmy więc iść tropem „mistrzów”, a więc Francji i Włoch, gdzie lojalność konsumentów i duma z wytwarzanych produktów jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście jest to efektem wielu lat prowadzenia takich kampanii, jak ta realizowana przez nas wspólnie z Fundacją PKP i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Sądzę, że inicjatywa PKP powinna być wzorem dla innych dużych firm, nie tylko państwowych, ale też prywatnych. Jabłka Grójeckie szczycą się posiadaniem oznaczenia Chronione Oznaczenie Geograficzne, nadanego nam przez Komisję Europejską. Jest to najbardziej prestiżowe europejskie wyróżnienie. W Polsce oprócz nas posiada je kilkadziesiąt innych produktów, jednak wiedza o tym nie była do tej pory szeroko promowana. Trzeba zaznaczyć, że certyfikat ten stawia nas na równi z produktami, które znają nawet Polacy, a więc francuskimi

i włoskimi winami, serami i wędlinami. Po prostu musimy się tym chwalić.

Potrzeba promowania polskich produktów to nie tylko odzwierciedlenie postaw zakupowych Polaków. Według badań ARC Rynek i Opinia, patriotyzm konsumentów widać bardzo wyraźnie w przypadku artykułów spożywczych – aż 70 proc. Polaków najchętniej wybiera krajowe produkty. Taka postawa powinna cieszyć. Problemem może być oznaczenie produktów. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której produkt polski, tak naprawdę należy do zagranicznej marki. Wtedy mimo szczerych chęci nie wspieramy lokalnych i regionalnych producentów, tylko stojące za nimi międzynarodowe koncerny spożywcze. Zdecydowanie lepsza strategia jest więc wspieranie lokalnych producentów, dokładnie tak jak dzieje się to w przypadku działań podjętych przez Fundację Grupy PKP.

- Nasze Stowarzyszenie mimo prężnych działań, nie ma i nigdy nie będzie miało tak dużej siły przebicia jak polskie koleje – twierdzi Wrotek-Figarska – dlatego nasz udział w akcji „#Kupuj Świadomie –kolej na jabłko” to wielka szansa. Dzięki temu będziemy wstanie udowodnić konsumentom, że niebiesko-żółta naklejka na naszych jabłkach, to nie tani chwyt marketingowy, ale docenienie przez Komisję Europejską wysiłku działających z nami sadowników. Dzięki temu wzrośnie rozpoznawalność oznaczenia ChoG.

Oficjalne podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy realizacji projektu „Kupuj Świadomie – kolej na jabłko” odbędzie się 16 października na Dworcu Centralnym. W ramach projektu Stowarzyszenie Sady Grójeckie przekaże Fundacji PKP 8 tysięcy jabłek zapakowanych w specjalnie przygotowanych kartonikach.

Będą mogli ich spróbować pasażerowie pociągów Pendolino relacji:

1300 : Warszawa - Kraków ; 3502: Kraków – Gdynia; 1440: Warszawa – Gliwice; 4140: Gliwice – Warszawa; 5402 : Gdynia – Bielsko Biała; 4500: Bielsko Biała – Gdynia; 5300: Gdynia- Warszawa ; 3510: Warszawa – Gdynia; 5302: Gdynia – Kraków; 3102: Kraków – Warszawa; 1302: Warszawa – Kraków ; 3800: Kraków – Kołobrzeg; 8300: Kołobrzeg – Kraków; 3500: Kraków – Gdynia; 5304: Gdynia – Kraków; 3100: Kraków – Warszawa; 1306: Warszawa – Kraków; 3508: Kraków – Gdynia; 5404: Gdynia – Gliwice; 4506: Gliwice – Gdynia; 5306: Gdynia – Rzeszów; 3506: Rzeszów- Gdynia; 5406: Gdynia – Bielsko Biała; 4504: Bielsko Biła- Gdynia; 5308: Gdynia – Kraków; 3504: Kraków – Gdynia; 5100: Gdynia – Warszawa; 1600: Warszawa – Wrocław; 6104: Wrocław – Warszawa;

Pozostaje nam tylko życzyć smacznego!