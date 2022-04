Jeszcze nie skończył się sezon 2021/2022, aj już firmy informują, jakie odmiany rzepaku przygotowały na sezon 2022/2023. Marka Dekalb przygotowała kilka pozycji. Jakie konkretnie?

Coraz większymi krokami zbliża się czas, kiedy rolnicy na własne oczy, będą mogli zobaczyć i porównać w warunkach polowych produkty firm. Popularne dni pola pod koniec wiosny, pozwalają sprawdzić osobiście, jak radzą sobie odmiany czy środki ochrony w danym sezonie.

Gdzie odbędą się spotkania polowe w 2022 r.?

Firma Bayer poinformowała, że tegoroczne spotkania polowe odbędą się w Centrach Doradztwa Technicznego (CDT) w następujących lokalizacjach: Pordenowo, Chlewiska, Strzeszkowice i Chechło oraz w centrach odmianowych: Pawłowice i Sławkowo.

Z kolei producenci, doradcy i ogrodnicy zajmujący się produkcją polową warzyw spotkają się w Warzywniczej Stacji Badawczej Bedlno. A sadownicy i plantatorzy owoców miękkich są zaproszeni do Sadowniczej Stacji Badawczej - Kozietuły Nowe.

- Wszystkie placówki doświadczalne Bayer, już w tej chwili są otwarte na indywidualne wizyty gości zewnętrznych. Przed wizytą, zachęcamy do wcześniejszego umówienia się z opiekunem danej placówki – informuje firma.

Jak podano, w placówkach Bayer, zaprezentowane zostanie portfolio produktowe. - Zostało ono wzbogacone o nowe herbicydy (Incelo, Mateno Duo, Capreno), fungicyd (Cayunis) i regulator wzrostu (Fabulis). Obok rozwiązań ochrony roślin, zostaną pokazane także kolekcje najnowszych odmian kukurydzy i rzepaku marki Dekalb i warzyw marki Seminis – podała firm.

Odmiany rzepaku z oferty Dekalb na sezon 2022/2023

Pierwszą z odmian będzie DK Exaura. - W tym sezonie marka Dekalb wzbogaci się o kolejną odmianę z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – DK Exaura. To produkt, który osiąga bardzo dobre plony z hektara – informuje hodowca. DK Exaura charakteryzuje się wysoką zdrowotnością. Wykazała się dobrą odpornością na werticiliozę i suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana jest średnio wysoka, niższa od DK Excited, nie wylega i właściwie buduje łan. Posiada gen odporności na osypywanie, dlatego nadaje się do opóźnionego zbioru. Polecana do uprawy w całym kraju.

DK Excentric i DK Expose pochodzą z tej samej grupy hybryd z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Odmiany te to „młodsze siostry” DK Excited. W doświadczeniach porejestrowych (PDO) średni plon z 26 lokalizacji wyniósł 5,59 t/ha, czyli 117% wzorca. DK Excited łączy w sobie cechy odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), dobry wigor jesienny oraz odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

- DK Sephor to najnowsza odmiana easytech, czyli prosta w uprawie i łatwa do zbioru (rejestracja Węgry 2021) – podaje firma. Czyli pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Ten rzepak, o obniżonej biomasie jest przeznaczony na średnie i słabsze stanowiska oraz tereny, na których rośliny mogą być narażone na wymarzanie. Charakteryzuje się umiarkowanym tempem rozwoju jesiennego i nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej. Tworzy rozłożyste, mocno przylegające do ziemi rozety liściowe i nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Odmiana średnio wcześnie wznawia wegetację wiosenną, natomiast bardzo wcześnie dojrzewa i najwcześniej można ją zbierać z pola.