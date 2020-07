Bayer nawiązuje współpracę z Prospera Technologies Inc.

Strategiczna współpraca ma na celu opracowanie zintegrowanych rozwiązań cyfrowych dla producentów warzyw szklarniowych. Wdrożenie pierwszych rozwiązań zaplanowano w Meksyku w lipcu 2020

Bayer, w ramach swojego zobowiązania do wspierania plantatorów - za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych - w zrównoważonym zaspokajaniu rosnących globalnych potrzeb, nawiązał strategiczną współpracę z Prospera Technologies Inc., firmą specjalizującą się w sztucznej inteligencji, analizie danych i uczeniu maszynowym - poinformowała wczoraj firma Bayer w komunikacie prasowym.

Prospera, oferująca rozwiązania dla rynku rolnego, zapewnia transformatywne systemy cyfrowego rolnictwa, przeznaczone dla producentów warzyw szklarniowych na całym świecie, zapewniające dostęp do danych i optymalizujące proces uprawy.

Współpraca łączy możliwości firmy Prospera w zakresie sztucznej inteligencji i analizy danych z doświadczeniem firmy Bayer w zakresie produkcji warzyw, ochronie upraw i transformacji cyfrowej. Pomoże to plantatorom zoptymalizować działania, zwiększając podaż owoców i warzyw o wysokiej jakości.

- W Bayer wierzymy w siłę współpracy, która pozwala wprowadzać bardziej innowacyjne, cyfrowe rozwiązania. Nasza współpraca z Prospera to pierwszy krok w kierunku rozwiązań wykraczających poza zakres nasion dla plantatorów warzyw szklarniowych. Z niecierpliwością oczekujemy na innowacyjne projekty współpracy z klientami, by wypracować nowe sposoby rozwiązania problemów, z którymi plantatorzy mierzą się każdego dnia – powiedział Chris Moore, Head of Digital Transformation, Bayer’s Vegetable Seeds.

-Cieszymy się ze współpracy z firmą Bayer, wiodącym na świecie dostawcą nasion warzyw i rozwiązań w zakresie ochrony roślin. Wierzymy, że współpraca może przynieść ogromne korzyści producentom warzyw szklarniowych– powiedział Daniel Koppel, CEO i współtwórca Prospera Technologies.

Nowe rozwiązanie pozwoli plantatorom warzyw szklarniowych na podejmowanie bardziej wnikliwych decyzji w optymalnym czasie, co w efekcie pozwoli zapewnić zarówno rentowność działań, jak i zrównoważony charakter ich upraw i operacji. Na przykład korzystanie z platformy wizualizacji i analizy danych firmy Prospera pomoże plantatorom papryki odpowiednio dostosować nawadnianie w zależności od miejsca zlokalizowania uprawy w szklarni, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie wody i wesprze zrównoważoną produkcję.