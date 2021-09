Bayer wprowadza na rynek ekologiczne nasiona warzyw

Początkowa oferta produktów skupi się na uprawach szklarniowych: pomidorów, papryki słodkiej i ogórków. Nasiona na rynek zostaną wprowadzone w 2022 r. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Hiszpanii i Włoszech. W najbliższych latach oferta ma się powiększyć i dotyczyć kolejnych rynków.

Firma Bayer ogłosiła dziś, że rozszerzy swoją ofertę nasion warzyw pod nowym parasolem Vegetables by Bayer o nasiona produkowane ekologicznie.

Rozszerzone portfolio firmy Bayer jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na wysokiej jakości nasiona dedykowane uprawom ekologicznym oraz organicznym.

Globalne zapotrzebowanie konsumentów na certyfikowane produkty ekologiczne stale rośnie i przewiduje się, że będzie to napędzać ekspansję rynkową.

Międzynarodowa Federacja Ruchów Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) szacuje, że dzisiejszy światowy rynek żywności ekologicznej jest wart ponad 106 miliardów euro. Światowy rynek nasion do żywności ekologicznej został wyceniony na 355 mln USD w 2020 r. i oczekuje się, że do 2025 r. wzrośnie do 480 mln USD przy 6,2% CAGR.

-Służymy rolnikom na całym świecie i wierzymy, że powinni mieć swobodę wyboru narzędzi lub praktyk, które najlepiej odpowiadają potrzebom ich gospodarstw i potrzebom ich klientów – powiedział Inci Dannenberg, prezes Global Vegetable Seeds w Bayer .

Komercyjne wprowadzenie nowego portfolio produktów certyfikowanych produktów ekologicznych planowane jest na początek 2022 r. i skupi się na szybko rozwijających się rynkach produktów ekologicznych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Hiszpanii i Włoszech z potencjałem przyszłej ekspansji w oparciu o zapotrzebowanie rynku.

W międzyczasie firma podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu uzyskania odpowiedniej certyfikacji w swoich zakładach, aby przygotować się do odbioru, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji certyfikowanych nasion ekologicznych. Oferta nasion warzyw dołącza do niesyntetycznej produkcji roślinnej i środków ochrony roślin lub środków biologicznych firmy Bayer , jako kolejne kluczowe narzędzie dla certyfikowanych hodowców ekologicznych na całym świecie.

Ogłoszenie pojawia się, gdy ONZ obchodzi Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw w 2021 r., którego celem jest podniesienie świadomości na temat sposobów promowania zwiększonego spożycia owoców i warzyw w całym łańcuchu wartości.