Bobik – roślina żyznych gleb

Bobik cechuje się najwyższym potencjałem plonotwórczym wśród roślin bobowatych grubonasiennych. Aby jednak mógł go w pełni wykazać, muszą zostać spełnione określone warunki glebowe.

Zainteresowanie uprawą roślin strączkowych, w tym także bobiku, systematycznie rośnie. Powierzchnia uprawy tego gatunku w 2013 r. wynosiła raptem 10,9 tys. ha, natomiast w 2019 r. wzrosła ponad 2,5-krotnie i wyniosła 28,2 tys. ha.

Siew bobiku: im głębiej, tym lepiej

Bobik zaleca się siać w ilości 40-50 sztuk nasion na m2 w rozstawie rzędów 20-30 cm. W przypadku zbyt dużego zagęszczenia konkurencja o światło jest tak wysoka, że powoduje wybujałość roślin oraz negatywnie wpływa na zawiązywanie strąków w dolnych oraz środkowych partiach rośliny.

Ze względu na hipogeiczny typ kiełkowania (liścienie pozostają pod ziemią, natomiast epikotyl, czyli łodyżka nadliścieniowa, ulega wydłużeniu) należy siać ten gatunek rośliny na głębokość od 8 do nawet 12 cm. Rośliny wschodzą po upływie 3-4 tygodni. Niezwykle istotna w procesie kiełkowania jest woda, bowiem nasiona w tej fazie pobierają ją, według różnych źródeł, w ilości 170-250 proc. własnej masy.

Nasiona, koniecznie zaszczepione bakteriami brodawkowymi, należy wysiewać na przełomie marca i kwietnia. Czemu tak wcześnie? Po pierwsze, wyłącznie wczesny siew pozwala na wykorzystanie wody pochodzącej z wiosennych roztopów. Po drugie, bobik musi przejść proces jarowizacji, dzięki któremu w późniejszych etapach życia roślina będzie mogła zakwitnąć i wydać nasiona. Materiał siewny kiełkuje w temperaturze 3-4o C i nie ma obaw o wymarznięcie roślin, ponieważ znoszą one krótkotrwałe przymrozki nawet do -8o C. Mimo iż wiosenne ochłodzenia wstrzymują wzrost zielonej części rośliny, w tym czasie rozrasta się system korzeniowy, a z podziemnej części łodygi wyrastają korzenie przybyszowe, dzięki czemu bobik jest bardziej tolerancyjny na suszę i mniej wylega. Jedynie głęboki siew i pełna jarowizacja prowadzą do wytworzenia krótszych łodyg, obfitego kwitnienia, zawiązywania większej liczby strąków i wczesnego dojrzewania.

Bobik tylko na glebach o wysokiej kulturze

Uprawa bobiku idealnie sprawdzi się na glebach zwięzłych, żyznych, o wysokiej kulturze, dobrze utrzymujących wilgoć, zaliczanych do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz pszennego wadliwego. Zatem najbardziej odpowiednie będą gleby klas bonitacyjnych I, II, IIIa i IIIb.

W przypadku uprawy bobiku należy zwrócić szczególną uwagę na pH gleby, bowiem to właśnie ono decyduje o efektywności współdziałania roślin z bakteriami brodawkowymi oraz o odpowiednim wykorzystaniu składników pokarmowych. Tak jak większość strączkowych bobik nie znosi gleb zakwaszonych, a idealne pH gleby powinno wynosić od 6,5 do 7,2.

Ze względu na wspomnianą wcześniej symbiozę z bakteriami brodawkowymi bobik jest niemal samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w azot. Najintensywniejsze wiązanie azotu atmosferycznego przypada na okres od wiązania pąków kwiatowych do momentu zakończenia kwitnienia, tak więc w początkowym okresie wzrostu, do momentu rozpoczęcia symbiozy, rośliny mogą odczuwać niedobór tego składnika. Wówczas korzystne jest przedsiewne nawożenie azotem w ilości 20-30 kg/ha. Jeśli chodzi o inne makroskładniki, przy założeniu, że gleba charakteryzuje się średnią w nie zasobnością, zaleca się zastosowanie 45-50 kg P2O5/ha oraz 90-105 kg K2O/ha. W celu pokrycia zapotrzebowania na mikroelementy najlepiej jest wykonać dokarmianie nalistne w postaci oprysku w fazie tworzenia pąków kwiatowych.

Bobik najlepiej jest uprawiać po zbożach, dzięki czemu eliminuje on niekorzystny wpływ uprawy zbóż po sobie i ogranicza rozprzestrzenianie chorób podstawy źdźbła. Na tym samym polu gatunek ten może być siany co 4-5 lat.

Które odmiany bobiku są najlepsze?

Do Krajowego Rejestru (KR) wpisanych jest 12 kreacji bobiku, a wśród nich odmiany niesamokończące wysokoalkaloidowe, niesamokończące niskoalkaloidowe oraz samokończące. Czym one się różnią?

Najstarszą formą bobiku są odmiany niesamokończące (tradycyjne) o wysokiej zawartości tanin, czyli składników antyżywieniowych, które ograniczają strawność białka i węglowodanów oraz obniżają smakowitość paszy. Posiada barwne kwiaty i pęd zakończony liśćmi powyżej kwiatów. Nasiona są barwy beżowej, ciemnieją wskutek długiego przechowywania w wyniku utleniania tyrozyny. W KR znajduje się 5 odmian tego typu: Apollo, Bobas, Capri, Fanfare oraz Julia.

Drugą formą, najkorzystniejszą z żywieniowego punktu widzenia, jest bobik niesamokończący niskoalkaloidowy. Zawartość tanin w nasionach jest niska, dzięki czemu nie są one gorzkie i mogą być skarmiane niemal bez ograniczeń. Strawność białka i aminokwasów jest o wiele wyższa niż w bobiku tradycyjnym, a energia metaboliczna jest nawet wyższa niż w poekstrakcyjnej śrucie sojowej. W odróżnieniu od pierwszej formy bobiku ma on kwiaty białe, a szarobeżowe nasiona nie ulegają ciemnieniu. W KR znajdziemy 6 odmian bobiku białokwitnącego: Albus, Amigo, Diego, Domino, Fernando i Olga.

Odmiany samokończące cechują się niskim wzrostem, kwiatem, a następnie strąkiem na czubku pędu. Niekwestionowaną zaletą tych odmian jest mała podatność na wyleganie, wczesne i równomierne dojrzewanie, a co za tym idzie – łatwiej wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne i zbiór. Niestety, skład nasion tej formy jest taki sam, jak bobiku tradycyjnego, przez co nie jest on najlepszym źródłem białka dla zwierząt. W KR widnieje jedna odmiana bobiku samokończącego – Granit.