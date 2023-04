Ogólnie przyjęło się, że przy obsadzie wynoszącej ok. 100 tys. roślin/ha osiągnie się w dobrych warunkach pogodowo-siedliskowych możliwie najwyższy plon cukru. Jak w takim razie siać burak cukrowy, aby maksymalizować wyniki produkcyjne?

Jak prawidłowo siać burak cukrowy, by zyskać największy plon?

Jeśli założymy błędy w uprawie i samym siewie, to zawsze notujemy mniejsze bądź większe braki w obsadzie. Tymczasem burak jak wiadomo to nie zboże, nie rozkrzewi się, ani nie rzepak – nie tworzy pędów bocznych.

Architektura łanu w dużej mierze ustala się na początku wegetacji.

Warto zaznaczyć, że zagęszczenie siewu docenimy, gdy wystąpią niekorzystne warunki lub czynniki skutkujące osłabieniem wschodów.

Jaką zasadę w siewie buraka cukrowego przyjąć? Podajemy wskazówki, które ułatwią decyzję plantatorowi.

Siewy buraka przed nami i jak co roku rolnicy stają przed dylematem, kiedy i jak siać, aby uzyskać wyrównane i szybkie wschody gwarantujące dobre prowadzenie plantacji przez cały sezon wegetacyjny, a finalnie także odpowiadające za plon nie tylko korzeni, lecz także cukru.

Do siewu buraka plantatorzy przystępują, gdy pojawią się odpowiednie warunki polowe umożliwiające wjazd ciągnikiem na pole bez ryzyka zniszczenia struktury gleby, a jej warstwa na 10-centymetrowej głębokości ogrzeje się do temperatury powyżej 5°C. Generalnie im wcześniej to możliwe, tym lepiej ze względu na wydłużenie okresu wegetacji. Burak cukrowy sieje się stosunkowo płytko, bo na 2-3 cm. Głębokość siewu może być modyfikowana w zależności od typu gleby i warunków pogodowych. W obliczu suszy niektórzy plantatorzy sieją nasiona nieco głębiej, dociskając je do bruzdy, a następnie pole wałują, licząc na podsiąk wody ku górze. Takie działania w dobie bardzo suchej wiosny mogą jednak przynieść więcej szkód niż pożytku, gdyż rozpylona pod naciskiem wałów gleba jest silnie narażona na efekt erozji wietrznej. Bywało w latach ubiegłych tak, że zjawisko to doprowadzało nawet do przesiewów (...).