W dniu 4 października br. odwiedziliśmy Warzywnicze Centrum Doradztwa Technicznego Bayer w Bedlnie. Na miejscu omówiono działalność tej placówki a także zaprezentowano kompleksową ofertę Bayer w segmencie warzyw. Zwrócono uwagę szczególnie na nowości odmianowe w cebuli oraz marchwi.

Warzywnicza Stacja Doświadczalna Bayer zlokalizowana jest w gospodarstwie Leny i Piotra Kapustów w miejscowości Bedlno w centralnej Polsce.



Na miejscu eksperci z firmy Bayer zaprezentowali nowości odmianowe marki Seminis w cebuli i marchwi, a także topowe produkty w zakresie ochrony warzyw.

Warzywnicza Stacja Doświadczalna Bayer w Bedlnie funkcjonuje od 8 lat na powierzchni 2 ha. Prowadzone są tam doświadczenia rejestracyjne, marketingowe oraz pokazowe, głównie w segmencie warzyw gruntowych. W tym roku nacisk został położony na doświadczenia w cebuli oraz marchwi. Powierzchnia doświadczalna jest nawadniana w systemie kropelkowych, które w razie potrzeby można połączyć w fertygacją. Na wyposażeniu jest także deszczowania, która również jest włączana do pracy w razie potrzeb i możliwości.

System nawadniania stosowany na poletkach w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej firmy Bayer Fot. AK

Oferta Seminis odmian cebuli

Podczas spotkania zaprezentowano 8 odmian cebuli. Poza standardami pod obieranie, jak SV4774NW oraz do długiego przechowywania SV3557ND, zwrócono uwagę na dwie odmiany:

- Rockito to twarda niczym skała średnio-późna cebula do długiego przechowywania. Odmiana w typie rijnsburger o dobrej jakości łuski oraz wysokiej twardości, dzięki której możną ją przechowywać na wysokich pryzmach do czerwca następnego roku. Rockito charakteryzuje się cienką zamkniętą szyjką, jasno-złotym kolorem łuski, cebulami kulistymi z wystająca piętką – to najtwardsza cebula w asortymencie. Ceniona za wysoki plon handlowy pierwszej jakości; główny kaliber to 50 - 70mm. Dodatkowo posiada wysoki udział (72%) pojedynczych stożków wzrostu. Do sprzedaży w łusce, worek, jako towar wysokiej jakości.

Saddleback –to nowość w typie amerykańskim. To mieszaniec, który łączy w sobie dwie ważne cechy:- wczesność, która pozwala na szybką sprzedaż gotowego produktu już w sierpniu,- bardzo dobrej jakości łuska handlowa, dzięki której jest możliwe krótkie przechowanie.

Dodatkowo duży kalibraż zgrubień +60mm, mocno rozbudowany system korzeniowy, który łagodzi stresy związane z niedoborem wody i wysoką temperaturą. Dobrze przylegająca i atrakcyjna handlowo jasnobrązowa łuska. Wysiew zalecany jest po 10. kwietnia, jak w przypadku cebul w typie amerykańskim, zbiór w drugiej dekadzie sierpnia, w zależności od warunków pogodowych. Przeznaczona do sprzedaży w łusce jako „Pierwsza z pola”, do obierania i krótkiego przechowywania.

Cebula odmiany Saddleback –to nowość w typie amerykańskim Fot. AK

Oferta Seminis odmian marchwi

Bayer zaprezentował także odmiany nantejskie z przeznaczeniem na świeży rynek, do produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Są to:

- Caribou - nowość o okresie wegetacji 120-130 dni, gładkim cylindrycznym korzeniu o długości 19-21cm i szerokości 2,5 - 3,5cm. Odmiana sprawdza się w procesie mycia, szczotkowania na długich liniach. Z marchwi Cairbou można otrzymać towar klasy premium. Dodatkowo roślina posiada ciemnozieloną silnie wzniesioną nać i daje możliwość opóźnienia zbioru i przetrzymania na polu bez utraty jakości.

Carlano - proponowana głównie w segmencie ekologicznym (organic). Jest to marchew w typie nantejskim o okresie wegetacji 130 dni, korzeń osiąga długość 19-22cm i średnicę 2,5 – 3,5 cm. Cechą, która wyróżnia odmianę, jest bardzo zdrowa nać, która szybko się regeneruje i narasta. Długo utrzymuje wigor, co też pozwala na zbiór w dogodnych warunkach nawet po przetrzymaniu w polu. Z uwagi na cechy naci idealnie wpisuje się w produkcję ekologiczną i konwencjonalną, pozwalając zaoszczędzić na przejazdach związanych z ochroną.

Ochrona warzyw - wyzwań jest wiele

W oparciu o bogate portfolio w segmencie warzyw firma może zaoferować trzy programy ochrony: zrównoważony, który testowany jest w Stacji Doświadczalnej w Bedlnie, konwencjonalny i dla upraw ekologicznych.

Do ochrony marchwi Bayer oferuje szerokie portfolio produktowe począwszy od nematocydu – Velum Prime, poprzez herbicydy Bandur 600 SC, Sencor Liquid, fungicydy Zato 50 WG, Luna Experience 400 SC, insektycydy Decis Mega 50 EW, oraz wyjątkowy produkt jakim jest Movento 100 SC. Paletę konwencjonalnych produktów uzupełniają rozwiązania biologiczne: fungicyd Serenade ASO oraz insektycyd Fitter.

Zakres ochrony warzyw omówi w Bedlnie Radosław Suchorzewski, Bayer Crop Science Fot. AK