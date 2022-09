W tym roku, często rolnicy twierdzą, że dobry plon to tona gryki z hektara. fot.KM

Gryka w tym roku plonuje zmiennie, ze względu na zróżnicowany rozkład opadów. Jakich średnich plonów możemy się spodziewać? Sprawdziliśmy również ceny gryki na skupach, w poszczególnych regionach.

Tegoroczne plony gryki mieszczą się w granicy 0,7-1,5 t/ha.

Aktualnie ceny średnio wynoszą do 4000 zł za tonę gryki.

Areał upraw mniej wymagających, jaką jest gryka, wzrasta w naszm kraju. Wpływ na tą tendencję mają zarówno rosnące ceny nawozów, nośniki energii, jak i środki ochrony roślin. Gryka uprawiana jest głównie po wschodniej stronie Polski oraz w części centralnej, o czym świadczy choćby rozmieszczenie skupów przyjmujących nasiona tej rośliny.

Susza wpłynęła również na plon gryki

Gryka uprawiana w tym roku miała względne warunki uprawy. Na południowym wschodzie kraju, powszechnie doskwierał jej niedobór opadów w fazie budowania plonu. Jako, że jest to uprawa wrażliwa na niedobór wody, co ma szczególnie znaczenie w okresie kwitnienia, zaburzone było tworzenie zawiązków owoców, co miało niewątpliwy wpływ na plon.

Nieco lepiej układały się warunki dla wegetacji gryki, w rejonach północnego wschodu, który był bardziej obfity w opady deszczu. Wpływ na końcowy plon, miały również nawałnice, które przechodziły nad Polską w okresie lipca, w wyniku czego w wielu miejscach widoczne były „wyłożone” plantacje gryki. W późniejszym okresie, szczególnie na południu kraju, często pojawiały się burze z gradobiciem, co uszkadzało uprawy i powodowało osypywanie się orzeszków gryki.

Wstępnie szacowane plony gryki ze zbiorów 2022

W tym roku, często rolnicy twierdzą, że przyzwoity plon to już tona gryki z hektara. Faktycznie, w regionach o niewielkich opadach deszczu plony kształtują się na poziomie 0,7-1 t/ha. Gryka zazwyczaj uprawiana jest na słabszych stanowiskach, często na piaskach, co przy tegorocznym rozkładzie opadów, niejednokrotnie decydowało o kształtującym się plonie.

Na Podkarpaciu wstępnie notowane plony mieszczą się w granicy od 1-1,5 t/ha, podobne informacje dostajemy z województwa łódzkiego. W rejonach Podlasia zbiory są podawane bliżej tony, a uprawy na glebach lekkich oscylują w przedziale 0,7-0,9 t/ha. Co ciekawe, wyjątkowo wysokie zbiory, w porównaniu do reszty kraju, padają od rolników z Lubelszczyzny. Kto zadbał o uprawę, zbiera plon w granicach 1,5-2 ton z hektara.

Na północy kraju, gryka z późniejszych zbiorów wypada w przedziale 1,0-1,2 t/ha, analogicznie wygląda to w województwie mazowieckim.

Ceny gryki w pierwszej dekadzie września

W ostatnich latach poprawiła się opłacalność tej uprawy. Aktualnie ceny średnio wynoszą do 4000 zł za tonę gryki.

W poszczególnych skupach, ceny (netto) prezentują się następująco:

Melvit S.A (woj. mazowieckie) 4000 zł

Kaszpol S.C (woj. mazowieckie) 4000 zł, gryka ekologiczna 4500 tys. zł

Danmar Producent Kasz. Skup Zbóż (woj. lubelskie) – 4000 zł

Rafpak s.c. (woj. podkarpackie) 3900 zł

AGRO-PLON (woj. warmińsko-mazurskie) 3520 zł

P.P.H.U KAMPOL (woj. łódzkie) 3300 – 3600 zł

