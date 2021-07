Cena rzepaku rośnie. Czy jesteśmy na półmetku zbiorów?

Żniwa rzepakowe są coraz bardziej zaawansowane, ale w różnym stopniu w zależności od regionu kraju. Bo w Wielkopolsce skoszonych jest już 60 proc. areału uprawy tego gatunku, a na Śląsku jeszcze ich praktycznie nie rozpoczęli. Tymczasem cena wzrasta i za tonę „czarnego złota” można dostać nawet 2450 zł netto. Rolnicy szykują się na wzrosty cen, więc kto może, magazynuje.

Żniwa przebiegają wolniej i później w porównaniu do poprzedniego roku.

Raporty, które wpływają do KZPRiRB, wskazują, że zbierane nasiona w przeważającej części przekraczają 40% zaolejenia, poziom zanieczyszczeń nie przekracza 2%, a wilgotność w zależności od regionu kraju od 6 do 11%.

Rolnicy, którzy dysponują powierzchnią magazynową, informują o zamiarze magazynowania rzepaku, gdyż oczekują wzrostu cen.

O przebieg żniw, jakość i sprzedaż nasion zapytaliśmy Ewelinę Spłocharską, dyrektor Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Jakie plony i wydajność rzepaku w 2021 r.?

- Żniwa przebiegają wolniej i później w porównaniu do poprzedniego roku. Najmniej zaawansowane zbiory notujemy u naszych członków na Śląsku, którzy w większości nie rozpoczęli jeszcze zbiorów. Raporty, które wpływają do Zrzeszenia wskazują, że zbierane nasiona w przeważającej części przekraczają 40% zaolejenia, poziom zanieczyszczeń nie przekracza 2%, a wilgotność w zależności od regionu kraju od 6 do 11% - mówi w rozmowie z farmer.pl Spłocharska.

I jak dodaje, przeciętne plony rzepaku oscylują na poziomie od 3 do 3,5 t/ha.

- Dla przykładu na wschodzie województwa pomorskiego, plony nie przekraczają 3 t/ha, a stopień zaawansowania zbiorów sięga 50 proc. Planowane jest sprzedanie rzepaku „prosto z pola”. W przypadku gminy Barcin w woj. kujawsko-pomorskim – rzepak został zebrany. Wykonano pełną ochronę, co jednak nie przełożyło się na plon i nie uzyskano więcej niż 3,4 t/ha – podkreśla dyrektor KZPRiRB.

Z kolei w okolicach Leszna, w Wielkopolsce, stan zawansowania zbiorów to około 60 proc., a uzyskiwane plony to ok. 3 t/ha. Tam, ze względu na warunki atmosferyczne został pominięty jeden zabieg, co zdarzało się również w innych częściach Polski, np. w południowej części woj. Zachodniopomorskiego.

- W powiecie parczewskim, na Lubelszczyźnie, stopień zaawansowania zbiorów sięga ok. 15 proc. Plony wahają się w granicach 2,5-3 t/ha. Zawartość tłuszczu w nasionach przekracza 40 proc. Pozostałe parametry również są w normie. Udało zachować się pełną ochronę łanu – mówi nam Ewelina Spłocharska.

Dobra cena rzepaku i chęć jego magazynowania

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych ocenia, że nastroje wśród rolników są mieszane. - Należy pamiętać, że niektóre plantacje nie zostały wysiane w optymalnym terminie oraz, że w tym sezonie kwitnienie rzepaku trwało tylko przeciętnie ok. 2,5 tygodnia, dodatkowo występowały rejony z niedoborem opadów czy uszkodzeniami gradowymi. Oczekiwane jest, że wraz z postępem prac żniwnych i zbiorami z lepszych stanowisk – plon nasion powinien być lepszy, co może wpłynąć na stopień zadowolenia rolników ze zbiorów – mówi dyrektor Zrzeszenia.

Czy nasiona są od razu sprzedawane czy rolnicy stawiają na ich przechowywanie?

- Rolnicy, którzy dysponują powierzchnią magazynową, informują o zamiarze magazynowania rzepaku, gdyż oczekują wzrostu cen. Obecna cena skupu w zakładach tłuszczowych czy podmiotach pośredniczących jest dużo wyższa niż w ubiegłym roku i producenci, którzy mieli w zwyczaju sprzedaż prosto z pola, nadal praktykują takie rozwiązanie. Spowodowane jest to m.in. łatwiejszym magazynowaniem zbóż w porównaniu do rzepaku oraz potrzebą środków finansowych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – mówi na koniec Ewelina Spłocharska.

Jakie plony uzyskujecie u siebie w gospodarstwie?