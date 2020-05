Co na późne siewy?

Z powodu suszy i niskich temperatur, ale też i z konieczności przesiewu plantacji, rolnicy mogą decydować się na wysiew gatunków, które nadają się na późne siewy. Najlepiej nadaje się do tego kukurydza, ale też i soja.

- Czasami niestety musimy podjąć trudną decyzję o niezbędnym przesianiu plantacji i wtedy jednym z najbardziej pewnych gatunków do późniejszego siewu jest soja czy też kukurydza, ale wybierając odmianę do późniejszego siewu należy zwrócić uwagę na jej wczesność. Wczesne odmiany soi możemy wysiewać do 15 maja, a na południu Polski nawet do 20 maja – radzi Nataliia Sibirtseva z Agroyoumis.

Jak zaznacza, na bardzo wczesne odmiany, wysiewamy do końca maja, a na południu nawet do 10 czerwca. Czasami niestety musimy podjąć trudną decyzję o niezbędnym przesianiu plantacji i wtedy jednym z najbardziej pewnych gatunków do późniejszego siewu jest soja czy też kukurydza, ale wybierając odmianę do późniejszego siewu należy zwrócić uwagę na jej wczesność.

- Krótki okres wegetacji tych odmian czyni je najlepszym przedplonem dla upraw ozimych, a w przypadku odmian bardzo wczesnych nawet dla ozimego rzepaku. Oferowane przez nas nasiona charakteryzują się wysokim potencjałem plonowania oraz odpornością na pękanie strąków i osypywanie nasion podczas dojrzewania. Proszę również pamiętać iż do uprawy soi przyznawana jest dopłata bezpośrednia (do roślin wysokobiałkowych) która w 2019 r. wyniosła 765,80 zł/ha (do 75 ha) – dodaje Sibirtseva.

Rozwiązaniem przy konieczności przesiewu plantacji, jak również uprawy międzyplonu czy poplonu (np. po jęczmieniu ozimym czy wczesnych ziemniakach) może być wysiew bardzo wczesnych odmian kukurydzy.

- W chwili obecnej posiadamy w swojej ofercie wyjątkowo wczesną odmianę kukurydzy o liczbie FAO 140 wysiew tej odmiany jest rekomendowany w przypadku uprawy na ziarno do 15 czerwca natomiast w przypadku uprawy na kiszonkę nawet do 10 lipca – radzi Nataliia Sibirtseva z Agroyoumis.

Jej zdaniem, inną alternatywą przeciwdziałania negatywnym skutkom suszy i zapewnienia paszy objętościowej tak niezbędnej do prowadzenia hodowli jest uprawa mieszanki sorga cukrowego z trawą sudańską.

- Rośliny te są dużo bardziej wydajne w absorpcji wody ze względu na dwukrotnie większą niż kukurydza ilość włośników na jednostkę korzeni głównych. Co więcej powierzchnia liści jest o połowę mniejsza niż u kukurydzy a to zmniejsza parowanie, posiadają one też zdolność wejścia w stan uśpienia podczas dłuższych okresów suszy i wznowienia wzrostu wraz z nadejściem deszczy. Mieszańce sorgo i trawy sudańskiej są idealnym rozwiązaniem w sytuacji nagłego niedoboru paszy spowodowanego suszą. Możemy z nich uzyskać dwa do trzech pokosów w ciągu roku, a w przypadku pozostawienia ich do września możemy sporządzić z nich kiszonkę tak jak z kukurydzy – podkreśla Sibirtseva.