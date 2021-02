COBORU: Aż siedem nowych odmian soi i inne pastewne

W dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych. Jakie nowe odmiany mogą pojawić się w Krajowym Rejestrze niedługo?

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru szesnastu nowych odmian roślin pastewnych: trzech odmian roślin bobowatych grubonasiennych, siedmiu odmian soi, trzech odmiany roślin bobowatych drobnonasiennych i trzech odmian roślin wiechlinowatych.

Postanowienia dotyczą następujących odmian:

Groch siewny:

- Sideral - odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o.

- Tytan - odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin wąskolistny:

- Zorba - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Soja:

- Abaca - odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.

- Ceres PZO - odmiana średnio późna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o.

- ES Chancellor - odmiana bardzo późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.

- ES Conductor - odmiana bardzo późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.

- Karok - odmiana średnio późna; zgłaszający: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH

- Magnolia PZO - odmiana wczesna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o.

- Sully - odmiana późna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Koniczyna łąkowa:

- MHR Laguna - odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Lucerna siewna:

- Odra - odmiana pastewna; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o.

Lucerna mieszańcowa:

- Rolstar - odmiana pastewna; zgłaszający: ULSTAR - Handel-Pośrednictwo-Usługi Lucjan Staszewski.

Życica trwała:

- Fabiola - odmiana pastewna, przeznaczona do użytkowania wielokośnego i kośno-polowego; zgłaszający: DLF Seeds A/S.

- Saqui - odmiana pastewna przeznaczona do użytkowania wielokośnego; zgłaszający: DLF Seeds A/S.

Życica wielokwiatowa:

- Dallara - odmiana pastewna; zgłaszający: DLF Seeds A/S.

Źródło: COBORU

