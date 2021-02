Corteva Agriscience uruchamia platformę e-commerce w Polsce

Corteva Agriscience uruchomiła nowy sklep online, w którym producenci rolni w Polsce mogą kupić odmiany kukurydzy Pioneer szybko, łatwo i bezpiecznie. Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym Corteva Agriscience zaproponowała zakupy swoich produktów bezpośrednio od producenta, jako uzupełnienie usług doradztwa i wsparcia sprzedaży, oferowanych rolnikom przez przedstawicieli handlowych firmy.

Nowy sklep online dostępny jest pod adresem https://sklep.corteva.pl. W ten sposób rolnicy uzyskali dostęp do nowoczesnego systemu zakupów online, w którym mogą bez wychodzenia z domu wybrać nasiona kukurydzy dostosowane do potrzeb swojego gospodarstwa rolnego. Oferta sklepu obejmuje obecnie kilkanaście topowych odmian kukurydzy Pioneer.

- Postęp technologiczny zrewolucjonizował krajobraz rolnictwa, a my w Corteva Agriscience wierzymy, że mądre decyzje rozpoczynają się od właściwych informacji - powiedział Jean-Philippe Riffat, Commercial Unit Leader na Europę Środkową w Corteva Agriscience. - Nasze zespoły ds. sprzedaży pomagają rolnikom podejmować decyzje w taki sposób, aby mogli oni wzmacniać swoją działalność, maksymalizować dochodowość i zarządzać ziemią z myślą o przyszłych pokoleniach. Nowy sklep internetowy uruchomiony w Polsce uwalnia potencjał technologii internetowej i daje naszemu zespołowi sprzedaży dodatkowe narzędzie do obsługi naszych klientów – dodał.

Składając zamówienia w nowym systemie online producenci rolni mogą korzystać z szeregu praktycznych funkcjonalności. Nasiona można wyszukiwać wg wielu kryteriów np. przeznaczenia (na ziarno, kiszonkę, etanol, biogaz), liczby FAO, czy specjalnych cech.

Każda odmiana ma szczegółowy opis zawierający charakterystykę, profil agronomiczny, rekomendowane normy wysiewu, zalecenia uprawowe i wymagania glebowe. Informacje te pomagają rolnikom i przedstawicielom handlowym wybrać odpowiednie dla gospodarstwa odmiany. Dostawy są realizowane gratis.

Na etapie koszyka w sklepie internetowym plantatorzy kukurydzy mają też możliwość wyboru, jaką zaprawą nasienną zaprawione mają być nasiona kukurydzy. Wariant LumiGEN Standard dostępny jest dla każdej z odmian. Pakiet LumiGEN Full, rozszerzony o opcję odstraszania ptaków i zwalczania szkodników, można dokupić dla wybranych odmian.

- Naszym celem było umożliwienie polskim rolnikom zrobienia zakupów wysokiej jakości materiału siewnego w Internecie. Obecnie udostępniamy w sieci najpopularniejsze odmiany kukurydzy Pioneer, ale oferta będzie sukcesywnie rozszerzana. Nasz nowy sklep online, który jest wsparciem dla naszego zespołu przedstawicieli handlowych udowadnia, że zakupy rolnicze w sieci są szybkie, wygodne, łatwe i co najważniejsze bezpieczne - mówi Paweł Trawiński, kierownik sprzedaży nasion Pioneer w Corteva Agriscience.