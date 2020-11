Czy akcyza od wyrobów nowatorskich szkodzi rynkowi tytoniu?

Okazuje się, że tak. Struktura akcyzy od wyrobów nowatorskich, czyli popularnych podgrzewaczy tytoniu ma negatywny wpływ na sytuację na rynku wyrobów tytoniowych, w tym na rynek tytoniu - podkreślają eksperci podatkowi. Dlaczego?

Ponieważ zdaniem ekspertów rynku, stawki akcyzy na podgrzewacze powiązane są z ceną tytoniu do palenia. Prowadzi to do wojen cenowych na rynku, a w konsekwencji do obniżenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia i spadku dochodów budżetowych z akcyzy.

Przypominamy, że od 1 października wyroby nowatorskie są w Polsce opodatkowane pięciokrotnie niższą stawką akcyzy, niż papierosy tradycyjne, mimo, iż średnia cena paczki podgrzewaczy jest zbliżona do ceny paczki (20 sztuk) zwykłych papierosów i wynosi około 14 złotych. Oznacza to, że z każdej paczki sprzedanych wyrobów nowatorskich od października do budżetu trafia zaledwie 1,9 zł zamiast 9,4 zł z paczki papierosów tradycyjnych. Różnica zamiast pozostać w budżecie trafia do producentów.

A udział wyrobów nowatorskich w rynku wzrasta skokowo - w pierwszym kwartale 2020 r. sprzedano w Polsce 500 mln wkładów do podgrzewaczy, a w tym samym kwartale ubiegłego roku 200 mln.

Dodatkowo stawki akcyzy na wyroby nowatorskie powiązane są z cenami tytoniu do palenia, co rodzi pokusę sztucznego zaniżania cen, a to z kolei odbija się na rynku, w tym na dochodach plantatorów tytoniu. Dlatego eksperci, tacy jak np. prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, postulują odejście od takiej struktury akcyzy na rzecz powiązania jej z ilością sztuk w paczce.

- Należałoby odejść od wadliwych rozwiązań, aby ograniczyć możliwość wpływania na wysokość akcyzy dla wyrobów nowatorskich. To jest dziś niezwykle istotne dla budżetu państwa - mówi prof. Modzelewski.

Co ważne, średnia ważona cena detaliczna sprzedaży tytoniu do palenia spada. W 2016 r. wynosiła ona 501,49 zł za kilogram , podczas gdy w 2019 r. już tylko 466,77 zł.

Międzynarodowi producenci tzw. wyrobów nowatorskich podkreślają, że troszczą się o polskich plantatorów tytoniu, uważając, że mogą być głównymi dostawcami tego surowca. Tymczasem ilość tytoniu we wkładzie do podgrzewacza jest znikoma (zaledwie 5-6 gram w paczce). Plantatorzy mogą się więc obawiać, że ich działalność będzie w dłuższej perspektywie nieopłacalna. Dobra informacja dla uprawiających tytoń jest taka, że producenci płynów do e-papierosów planują ekstrakcję nikotyny z liści tytoniu.