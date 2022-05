Są regiony, gdzie przez 2,5 miesiące wiosennej wegetacji spadło niespełna 20 l/m2. Taka sytuacja sprawia, że w łanach widoczne są wyraźne objawy deficytu wody. Czy możemy mówić już o suszy? Jakie są prognozy na kolejne miesiące?

Pojęcie susza ma wiele definicji. Każda z nich ma inny zakres znaczeniowy.

W wielu regionach rośliny uprawne niosą już znamiona objawów suszy rolniczej. Dla rzepaku oraz zbóż obecny brak opadów może silnie wpływać na potencjał plonowania tych upraw.

Susza to pojęcie ogólnie wszystkim dobrze znane. Warto wiedzieć, że rozróżniamy kilka pojęć w tym zakresie. Najpierw występuje susza atmosferyczna, następnie glebowa, której skutkiem jest susza rolnicza powodująca straty w plonach w zależności od jej nasilenia. Kolejnym etapem jej rozwoju jest susza hydrologiczna, a na końcu geologiczna.

Uniwersalnej definicji zatem nie ma. Mówiąc o suszy rolniczej (ta która najbardziej powinna interesować rolnika) musimy wziąć pod uwagę także czynniki glebowe, wodne, roślinne, ukształtowanie terenu, sposoby uprawy gleby itd.

Czy mamy suszę rolniczą w kraju?

Definicję suszy możemy znaleźć w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz gleb”.

Jednak nie zawsze możemy mówić o suszy w pełnym zakresie ustawowej definicji. Czy mamy suszę rolniczą w kraju? Tego jeszcze nie wiemy, a dowiemy się gdy zostanie ogłoszony przez IUNG-PIB pierwszy raport suszowy. A ten pojawi się dopiero po 20 maja (za okres 6 dekad licząc od 21 marca).

Co na temat suszy mówi IMGW-PIB?

-Po ciepłym i wilgotnym początku roku 2022, w marcu i kwietniu zagrożenie związane z suszą wzrosło na skutek braku opadów i wysokiego usłonecznienia oraz chwilami silnego wiatru. Wskaźnik wilgotności w warstwie powierzchniowej gleby zaczął szybko spadać – na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego osiągnął 30 proc., czyli poziom odpowiadający suszy glebowej - czytamy w komunikacie.

Jak zauważamy dalej w raporcie -O stopniu zagrożeniu suszą informują również dane na temat wartości względnych wskaźnika wilgotności gleby – zarówno w warstwie przypowierzchniowej (0-7 cm), jak i warstwach głębszych. Zmniejszanie się zasobów wody w glebie widać zwłaszcza w Polsce Zachodniej i Środkowej, ale problem jest też zauważalny na Pomorzu, czy wschodzie kraju. Bardziej zasobne w wodę są regiony górskie i podgórskie.

Wskaźnik wilgotności gleby na głębokości 0-7cm Źródło: IMGW

Czy susza będzie się pogłębiać?

Zdaniem IMGW, biorąc pod uwagę aktualną sytuację i prognozy długoterminowe na okres maj-wrzesień, zagrożenie suszą pozostaje na zwiększonym poziomie. Szczególnie niekorzystne warunki mogą występować w lipcu i we wrześniu, z uwagi na prognozowane wysokie temperatury powietrza. Lato to także okres burz i intensywnych opadów deszczu. Będą one miały głównie charakter lokalny, choć sumy opadów mogą być wysokie i powodować nawet miejscowe podtopienia. Podsumowując, spodziewane suche i ciepłe lato 2022 będzie sprzyjać rozwojowi niżówki hydrologicznej, zwłaszcza na zachodzie kraju, a opady burzowe nie pozwolą na odbudowę zasobów wodnych - podje w komunikacie.

A jak wygląda sytuacja u Was? Dajcie znać w komentarzach.