Czy mróz zaszkodzi plantacjom truskawek?

Na weekend zapowiadany jest silny mróz, temperatura nocą może spaść do -15 st. C do -19 stopni C. Czy plantacje truskawek są odpowiednio przygotowane na nadejście mrozów? Zapytaliśmy o to dr. hab. Zbigniewa Jarosza z firmy Doradca Jagodowy.

- Truskawka jest gatunkiem, który w normalnych warunkach i przy prawidłowym przygotowaniu do zimy, powinien spokojnie wytrzymać temperaturę -12 do -15 stopni, ale warunki pogodowe jesienią i na początku zimy 2020 odbiegały od normy – mówi serwisowi sadyogrody, dr hab. Zbigniew Jarosz, Doradca Jagodowy.

- Jesienią wystąpiły bardzo duże opady deszczu. Tkanki roślin zostały mocno uwodnione. Na początku zimy nie mieliśmy dużych spadków temperatury. W niektórych rejonach kraju maliny, truskawki, borówki jeszcze tydzień -dwa tygodnie temu nie weszły w fazę głębokiego spoczynku zimowego. Dlatego ryzyko przemarznięć jest duże – zaznacza.

Według prognoz, temperatura miejscami w najbliższych dniach może spaść do -15 do -19 stopni C. - Silny mróz w połączeniu z wiatrem potęguje uszkodzenia roślin. Czasami straty mrozowe nie powstają w wyniku samego spadku temperatury, ale towarzyszącego im silnego mroźnego wiatru, który wysusza tkankę i powoduje jej destrukcję - dodaje.

Najlepszą naturalną okrywą plantacji jest śnieg. Niestety w naszych warunkach klimatycznych coraz częściej mamy do czynienia z zimami bez pokrywy śnieżnej. Podobnie jest w tym sezonie. Część plantacji w północnej Polsce i w Wielkopolsce obecnie pokrył śnieg, natomiast niektóre rejony kraju pozostają bezśnieżne.

Plantatorzy powinni zabezpieczyć swoje plantacje

Do okrywania plantacji na zimę najczęściej stosuje się agrowłókninę o gramaturze co najmniej 23g/m2 lub grubsze tzw. zimowe (50 g/m2). Plantatorzy sięgają po takie rozwiązania szczególnie w przypadku uprawy odmian wywodzących się z cieplejszych rejonów klimatycznych. Bardzo wrażliwa na niskie temperatury jest Asia, odmiana pochodząca z Włoch, ciesząca się dużą popularnością ze względu na smak owoców oraz ich wielkość. Niedostateczną odporność na mróz ma odmiana Flair oraz Elsanta. Dość wrażliwa na niskie temperatury jest także Clery. Odmiany te wymagają dodatkowej ochrony, zwłaszcza w rejonach w których występuje duże ryzyko silnego mrozu.

Aby poprawić zimotrwałość roślin należy odpowiednio zadbać o plantacje po zbiorach owoców. Ważne jest prawidłowe żywienie. Truskawki dobrze zaopatrzone w składniki pokarmowe (wapń, potas oraz mikroelementy – cynk i bor), lepiej sobie poradzą w przypadku wystąpienia dużych spadków temperatury. Także nagromadzenie dostatecznej ilości cukrów w soku komórkowym skutkuje większą zimotrwałością roślin.

Oferta środków do produkcji ogrodniczej w serwisie gieldarolna.pl!