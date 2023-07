Potęgujące się upały i susze fatalnie wpływają na rynek oliwek w Europie. Czy możemy się spodziewać znaczących podwyżek cen? Wszystko wskazuje na to, że tak.

Jeden z głównych producentów oliwek w Europie, Grecja, mierzy się z potężnymi pożarami, tylko na Rodos spłonęło ponad 10 tysięcy hektarów ziemi rolnej, co stanowi około 10% całej powierzchni wyspy.

Ponad 2 tysiące hektarów upraw oliwnych i winorośli zostało zniszczonych na Korfu, z kolei na Eubei pożary dotknęły głównie obszary leśne, ale także plantacje orzechów i owoców. Dane te pokazują, że ilość oliwek dostępnych w tegorocznych zbiorach dramatycznie się skurczy.

Zapowiadało się dobrze

W przypadku Grecji ten rok miał być całkiem niezły. W Grecji jest około 120 000 000 drzew oliwnych lub, patrząc z perspektywy, 12 drzew oliwnych na każdego obywatela Grecji.

Międzynarodowa Rada ds. Oliwek na początku tego roku przewidywała, że w przypadku Grecji będą to najbogatsze zbiory od sezonu 2006/2007.

Szacowano, że można będzie pozyskać nawet 350 000 ton oliwy z oliwek. To znacznie więcej niż średnia pięcioletnia, która wynosił 262 000 ton. Już teraz wiadomo, że będą to ilości nie do osiągnięcia nawet przez najbliższe lata. Czas potrzebny na odrodzenie się gleby i plantacji po pożarach będzie miał tu kluczowe znaczenie.

Coraz gorsze perspektywy

W szerszej perspektywie jednak przyszłość światowej uprawy oliwki nie zapowiadała się zbyt kolorowo nawet bez działalności żywiołów. Na początku tego roku Międzynarodowa Rada ds. Oliwek szacowała, że osiem głównych krajów produkujących oliwę z oliwek w Unii Europejskiej wyprodukuje jej w tym roku 1,5 mln ton. A to oznacza znaczny spadek, w porównaniu z 2,27 mln ton w roku ubiegłym.

Mało optymistycznie sytuacja wygląda także w Hiszpanii, która jest największym na świecie producentem oliwek, produkującym 1 738 600 ton rocznie. Włochy zajmuje drugie miejsce z roczną produkcją 294 914. Zaś trzecie miejsce przypada Grecji z 208 900 tonami produkcji rocznie.

Produkcja w Hiszpanii zostanie w tym roku ograniczona do około 780 000 ton oliwy z oliwek, w porównaniu z historycznie „złym” sezonem uprawy oliwy z oliwek 2012/2013.

Wyznacznikiem sytuacji na rynku oliwek w Hiszpani jest sytuacje w prowincji Jaen, gdzie mieszka 630 tysięcy osób i gdzie rosną ponad 63 miliony drzew oliwnych.

Jest to region, który wytwarza oliwki dla większej części Europy i wysyła na inne kontynenty, w tym m.in. do Stanów Zjednoczonych, Japonii i do Brazylii. Z zysków ze sprzedaży oliwy opłacana jest lokalna oświata i służba zdrowia. Tamtejsi mieszkańcy, jak nikt inny, obawiają się wzmagających się susz. Ostrzegają, że jeśli pogoda się nie zmieni, pod znakiem zapytania staną nie tylko tegoroczne zbiory, ale też przyszłość plantacji. Drzewa oliwne zaczynają bowiem usychać.

Czy oliwa z oliwek stanie się produktem luksusowym?, fot. pixabay.com/stevepb

O katastrofalnych prognozach oficjalnie poinformował rolniczy związek zawodowy Asaja Jaen.

Tegoroczne zbiory oliwek z powodu nieurodzaju będą trwały krócej niż zwykle. Według organizacji tegoroczna produkcja oliwy nie przekroczy 200 tys. ton. - Ceny pójdą w górę. Prognozy są złe - ostrzegał Luis Carlos Valero, rzecznik Asaja Jaén.

Również we Włoszech można zauważyć niepokojący trend spadkowy. Szacuje się, że zbiory we Włoszech spadną do 235 000 ton, co stanowi najniższy roczny poziom produkcji oliwy z oliwek od sezonu 2018/2019. Dodatkowo, obecnie Włosi mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które niszczą uprawy.

Trudna sytuacja jest także w Portugalii, gdzie w związku z nasilającą się przez ostatnie lata suszą, w połowie maja zakazano nowych nasadzeń roślin, które pobierają duże ilości wody. Wśród nich są sklasyfikowane plantacje awokado, oliwki europejskiej, truskawek, malin, jeżyn, porzeczek i jagód. Plony na ten rok szacowane były na około 125 000 ton oliwy z oliwek.

Nieciekawie sytuacja wygląda też w Tunezji, gdzie produkcja ma spaść do 180.000 ton w tym roku, czyli aż 43% poniżej pięcioletniej średniej kroczącej. Produkcja w Maroko spadnie o 8% do 156.000 ton.

Przylądki nadziei

Nie wszędzie jednak jest źle. Są kraje, w których uprawa oliwek się rozwija. Są to Chorwacja, Cypr oraz Słowenia, chociaż wszystkie razem produkują tylko 11.200 ton oliwy z oliwek. Albania spodziewa się rekordowych zbiorów w wysokości 15 500 ton, podczas gdy produkcja w Czarnogórze pozostała na niezmienionym poziomie.

Juz teraz można zauważyć, że ceny oliwek rosną. We wrześniu przekroczyły rekordowy poziom - 4 euro za kilogram. W lipcu przebiły kolejną barierę i wzrosły do ponad 7 euro za kilogram.

Plantatorzy zapowiadają, że jeśli pójdzie tak dalej litr oliwy z oliwek stanie się luksusem, na który niewielu będzie stać.