Czy spieszyć się z siewem kukurydzy?

Po kilku dniach ocieplenia, ma ponownie przyjść ochłodzenie. Rolnicy starają się wykorzystać sytuację pogodową i wysiać kukurydzę, ale na niektóre pola nie da się wjechać, bo jest zbyt wilgotno. Poza tym zapowiadane są kolejne opady deszczu.

Mimo iż mamy obecnie trzecią dekadę kwietnia, czyli kalendarzowo najlepszy czas na wysiew kukurydzy, to pod względem przebiegu pogody nie jest to już czas tak oczywisty. Mimo iż się ociepliło i temperatura gleby rzeczywiście wzrosła, to zapowiadane jest ochłodzenie. Wiosna jest zimna, widać to po samej przyrodzie, bo nie wszędzie np. zakwitł mniszek lekarski, który wyznacza fenologiczny czas siewu tego gatunku.

Nasz rozmówca przekonuje jednak, że nie warto spieszyć się z siewem kukurydzy. A na pewno on tego nie robi w swoim rodzinnym gospodarstwie na Mazowszu, gdzie od lat uprawia kukurydzę.

- Pośpiech nie jest wskazany. Mniejszym błędem jest, jeśli ktoś nie zdąży i sieje w okolicach 5 maja, niż zasieje za wcześnie. Ponieważ nasiona, które leżą w glebie długo, praktycznie tracą energię kiełkowania. Może to spowodować, że jeśli zrobi się na górze skorupka, to bywało tak, że nasiono nie może się przebić i zostaje, ginie pod glebą – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Tadeusz Szymańczak, rolnik i rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Bardzo istotnym elementem jest dbałość o glebę. - Zatrzymywanie wody, zmiana technologii uprawy – przez co się również gleba nagrzewa. Wystarczy mieć uproszczoną uprawę i podnosimy ilość wody, wystarczy o pół procent podnieść zawartość próchnicy i o 40 proc. możemy zatrzymywać dodatkowo wody – wyjaśnia.

Cała rozmowa z Tadeuszem Szymańczakiem na temat siewu kukurydzy i praktyki nabytej na podstawie wieloletnich doświadczeń poniżej w video.