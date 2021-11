Czy w Polsce bezpieczeństwo żywnościowe jest zachowane?

Economist Impact publikuje wyniki na rok 2021 Globalnego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI). Polska jest na 22 miejscu. Porównując z zeszłorocznym zestawieniem oznacza to wzrost o 3 miejsca.

Poparty danymi z całej dekady, globalny raport prezentuje wiedzę na temat bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście przyszłości i trwającej walki z głodem. Drugi rok z rzędu Indeks ten pokazuje spadek wskaźnika bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie globalnym.

Indeks mierzy poziom bezpieczeństwa żywnościowego w 113 krajach, oceniając kategorie takie, jak przystępność cenowa żywności, jej dostępność, jakość i bezpieczeństwo oraz zasoby naturalne

i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu.

Indeks wykorzystuje 58 unikalnych indykatorów bezpieczeństwa żywnościowego, w tym wskaźniki dotyczące zarobków, a także nierówności w zakresie zarobków, płci czy dostępu do zasobów naturalnych. Dzięki temu, indeks pozwala zobaczyć systemowe problemy oraz wskazać zmiany konieczne do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju SDG, w tym wyeliminowania głodu na świecie do roku 2030 (Cel #2).

-Polska jest na 22 miejscu w rankingu bezpieczeństwa żywnościowego, co oznacza wzrost o 3 miejsca w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to nasz kraj znajdował się na 25 pozycji. Warto podkreślić iż, raport ujawnia szereg pozytywnych tendencji dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce – mówi Przemysław Szubstarski, Country Leader Corteva Agriscience Polska, firmy zaangażowanej w powstanie indeksu.

– Na przestrzeni 10-lecia indykator definiujący dostępność żywności w Polsce stale wzrastał . Wyższy wskaźnik Polski w kategorii „Zasoby Naturalne i odporność na zmiany klimatu” jest efektem korzystnych zmian związanych z dostosowaniem się naszego kraju do zmieniających się warunków klimatycznych. Polska jest obecnie jednym z 27 krajów z Indeksu, które otrzymały najwyższy wskaźnik w kategorii „Zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu/ Zarządzanie ryzykiem katastrof”. To efekt wdrożonego „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz obowiązującej polityki zarządzania ryzykiem katastrof. W Polsce znacznie rozwinęła się infrastruktura rolna. W tym obszarze zanotowano poprawę o 10,2 punktu. Ponadto, poprawiliśmy wskaźniki w zakresie bioróżnorodności ekosystemów wodnych i presji związanej z urbanizacją.” – dodaje Przemysław Szubstarski.

-Indeks GFSI wykracza poza problem głodu na świecie, identyfikując czynniki wpływające na bezpieczeństwo żywnościowe- wyjaśnia Tim Glenn, Executive Vice President oraz Chief Commercial Officer w firmie Corteva Agriscience.

– Indeks wskazuje na to, że choć w ciągu ostatnich dziesięciu lat pojedyncze kraje zrobiły wielkie kroki w kierunku rozwiązania problemów związanych

z bezpieczeństwem żywnościowym, systemy żywnościowe nadal są wrażliwe na zmiany ekonomiczne, klimatyczne i geopolityczne. W celu wyeliminowania problemów głodu i niedożywienia na świecie wymagane są zmiany na wszystkich poziomach: regionalnym, narodowym i globalnym.

Raport Economist Impact opisuje kilka czynników, które istotnie wpływają na indykatory Indeksu i korelują z przyspieszonym spadkiem wskaźnika bezpieczeństwa żywności, są to:

• pandemia COVID-19,

• czynniki związane ze zmianą klimatu, których wpływ jest coraz większy,

• niestabilność cen żywności,

• niedostateczne inwestycje rządów w rolnictwo.