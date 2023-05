Na razie do 5 czerwca obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2023/903 z dnia 2 maja 2023 r. tzw. środki zapobiegawcze dotyczące przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Polski, Bułgarii, Rumuni, Słowacji oraz Węgier. Jest obawa, że zostanie ono przedłużone. I co wtedy? Zdaniem branży, embargo może sprawić, że Ukraińcy zaczną przerabiać u siebie nasiona rzepaku i słonecznika, a więc będą eksportować gotowy produkt, czyli olej rzepakowy i śrutę.

Polska jest znaczącym producentem oleju i śruty rzepakowej ze względu na osiągniętą skalę przerobu nasion wynoszącą ok. 3,3 mln ton rocznie.

Brak analogicznych środków zapobiegawczych w odniesieniu do produktów przerobu nasion będzie doskonałym impulsem do aktywizacji swojego przemysłu olejarskiego w okresie oczekiwania na kolejne zbiory słonecznika i wyczerpania zapasów nasion z poprzednich zbiorów.

Zdaniem PSPO, decyzje te spowodują spadek cen lokalnych rzepaku poniżej notowań europejskich (oraz generalnie spadek aktywności zakupowej w najbardziej newralgicznym dla rolnictwa okresie) i dalszą eskalację problemów producentów rolnych związaną również z ograniczonymi.

Takie obawy ma m.in. branża olejarska, która podaje konkretne dane i argumenty, dlaczego taka decyzja o przedłużeniu embarga źle wpłynęłaby na nasz rodzimy rynek. Bo kij ma zawsze dwa końce.

Czy „zaleje” nas olej i śruta rzepakowa z Ukrainy?

Otóż jak informuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO), firmy działające w tej strukturze łącznie przerabiają ok. 3,3 mln ton nasion rzepaku rocznie. Wytwarzają dzięki temu ponad 1,3 mln t oleju rzepakowego i prawie 2 mln t wysokobiałkowych pasz rzepakowych w postaci śruty poekstrakcyjnego i makuchu. Mają jednak obawy, graniczące z przekonaniem, że w kontekście ograniczeń zastosowanych wobec nasion rzepaku i słonecznika, Ukraina w związku z brakiem możliwości relatywnie szybkiego wyeksportowania znacznej części nasion rzepaku, których zbiór rozpocznie się na początku lipca br., zdecyduje się na ich przetworzenie na miejscu tak, aby móc wyeksportować stosowny wolumen już w postaci produktów tj. oleju oraz śruty.

Podzielili się nimi z ministrem rolnictwa. Wysłali do Roberta Telusa pismo w tej sprawie, gdzie zwracają się o podjęcie działań ukierunkowanych na wprowadzenie symetrycznych obostrzeń wobec produktów przerobu nasion roślin oleistych.

Co to oznacza?

- Jeśli jest wprowadzony zakaz importu surowców do krajów frontowych, powinien obowiązywać analogiczny zakaz importu produktów z nich wytworzonych. Ponieważ będziemy domyślnym rynkiem dla produkcji, którą sami wygenerujemy tym zakazem. Embargo w tym kształcie jest najlepszym możliwym impulsem do przeniesienia produkcji, czy jej uruchomienia na Ukrainie – powiedział farmer.pl Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Krajowej Izby Biopaliw.

Te same argumenty zostały przytoczone w piśmie PSPO do ministra rolnictwa. - Brak analogicznych środków zapobiegawczych w odniesieniu do produktów przerobu nasion będzie bowiem doskonałym impulsem do aktywizacji swojego przemysłu olejarskiego w okresie oczekiwania na kolejne zbiory słonecznika i wyczerpania zapasów nasion z poprzednich zbiorów. Z technicznego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań, aby nasiona rzepaku zostały przerobione na instalacjach, które pracowały w Ukrainie dotychczas praktycznie tylko na słoneczniku – napisano.

Produkcja oleju i śruty w Polsce zagrożona

Trzeba podkreślić w tym miejscu, że jest o co się „bić”. Polska jest bowiem znaczącym producentem oleju i śruty rzepakowej ze względu na osiągniętą skalę przerobu nasion wynoszącą ok. 3,3 mln ton rocznie.

- Bieżące szacunki rynkowe wskazują na wysokie zbiory nasion roślin oleistych w Ukrainie w sezonie 2023/2024. Z szacowanych 21,4 mln ton nasion oleistych ok. 8 mln ton ma zostać wyeksportowanych w postaci nieprzetworzonej. Pomimo warunków wojennych powierzchnia zbiorów rzepaku wynosi tam ok. 1,4 mln ha (było 1,75 mln ha), więc uległa relatywnie niewielkiej obniżce. Zbiory mają wynieść ok. 3,8 mln ton, a więc podobnie jak w Polsce z powierzchni ok. 1,1 mln ha. Do czasu rozpoczęcia żniw słonecznika Ukraina będzie w stanie przerobić znaczne ilości zebranych tam nasion rzepaku oferując produkty na rynek europejski – czytamy w piśmie PSPO.

Zdaniem branży, wobec już niezwykle trudnej sytuacji krajowych i europejskich producentów oleju wynikających z niskich cen nie pokrywających obecnie kosztów zakupu surowca, zamiast kontynuowania intensywnego przerobu w momencie rozpoczęcia zbiorów w Polsce PSPO diagnozuje poważne ryzyko ograniczenia aktywności produkcyjnej członków PSPO w przypadku importu oleju rzepakowego oraz śruty poekstrakcyjnej do kraju.

- Spowoduje to spadek cen lokalnych rzepaku poniżej notowań europejskich (oraz generalnie spadek aktywności zakupowej w najbardziej newralgicznym dla rolnictwa okresie) i dalszą eskalację problemów producentów rolnych związaną również z ograniczonymi, z uwagi na zgromadzone zasoby surowców, z jakimi wejdziemy w nowy sezon, możliwościami magazynowania. Członkowie PSPO mogą przerobić kwartalnie nawet ok. 900 tys. ton nasion – nieznaczny nawet spadek aktywności przerobowej w każdej z tłoczni powodować będzie od razu istotny, liczony w setkach tysięcy ton, spadek lokalnego zapotrzebowania na nasiona rzepaku. W kontekście zapasów surowca, z jakimi będziemy wchodzi w nowy sezon, a które szacujemy na co najmniej 600 tys. ton, diagnozujemy możliwość wystąpienia istotnych problemów logistycznych dotyczących nowych zbiorów rzepaku w Polsce, które zapowiadają się co najmniej równie dobrze, jak te ubiegłoroczne tj. ok. 3,7 mln ton nasion – podaje PSPO.

Branża apeluje, że w związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie symetrycznych do samych surowców rozwiązań w zakresie importu z Ukrainy produktów przerobu nasion rzepaku tj. oleju oraz śruty począwszy od 1 lipca 2023 roku do momentu obowiązywania ograniczeń w imporcie samych nasion. W przypadku słonecznika, z uwagi na później rozpoczynające się zbiory, termin wprowadzenia takich rozwiązań może zostać określony na 1 października 2023.