Długie wschody i kłopot z zachwaszczeniem soi

Koniec września i początek października to czas zbioru soi. Część plantacji już zostało zebrane, inne jeszcze nie dojrzały. Jak specjaliści oceniają ten sezon?

O przebiegu wegetacji tej rośliny powiedziała nam Emilia Fink-Podyma z Saatbau Polska podczas spotkania Agro Akademia Soi 2020 na Mazowszu.

Przypomniała, że ostatnie dwa lata były bardzo suche i bardzo ciepłe. Soja cierpiała na brak wody i dojrzewała szybko. W tym roku mieliśmy do czynienia z zimną, co spowodowało, że soja wschodziła bardzo długo. – To był najdłuższy okres wschodów soi w ostatnim dziesięcioleciu – mówiła.

A długie wschody to problem z zachwaszczaniem. Na ten temat porozmawialiśmy z Marcinem Chojeckim z BASF Polska, który przedstawił zalecenia firmowe w tym sezonie.