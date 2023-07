Żniwa nie kończą się na kombajnowaniu. Często już uprawa ścierniska powiązana jest z wysiewem międzyplonów. Od tego roku uprawy te pełnią wiele funkcji i bardzo często mogą pomóc wypełnić wymogi ustalone w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Przypominamy o terminach ich wysiewu i utrzymania na polu.

W nowym WPR 2023-2027 międzyplon ścierniskowy lub ozimy może pełnić kilka funkcji. Ważne, aby wszystkie warunki dla każdej praktyki były spełnione.

Termin wysiewu międzyplonu oraz jego likwidacji są ustalone w szczegółowych przepisach.

W nowym okresie programowania międzyplony pojawiają się w czterech, nazwijmy to punktach: w trzech warunkach obowiązkowych do spełnienia przez każdego rolnika wnioskującego o dopłaty tzw. z angielskiego GAEC oraz w jednym z wariantów w ramach dobrowolnego ekoschematu: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Międzyplony pojawiają się w takich normach i wariantach:

GAEC 6. Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach,

GAEC 7. Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na GO,

GAEC 8. Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych,

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, praktyka: Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe.

Terminy wysiewu i likwidacji międzyplonów w ramach warunkowości i ekoschematów

Podstawowym warunkiem, aby dany międzyplon spełnił przypisaną mu rolę jest to, że musi on zostać obligatoryjnie wysiany w odpowiednich widełkach czasowych oraz musi być utrzymywany na polu do dnia jaki wskazany jest w przepisach. W zależności od roli są to nieco inne terminy, co w skrócie przedstawiono w poniższej grafice, a więcej szczegółów w poniższym artykule:

Międzyplon ozimy może składać się z upraw jarych

Realizując wymogi w ramach warunkowości warto pamiętać, że międzyplon może składać się z 1 gatunku uprawnego. Sprawdzi się tu zatem poczciwa gorczyca, facelia czy rzodkwiew oleista. Warto mieć świadomość, że choć w przepisach jest oznaczony on często jako międzyplon ozimy, w cale nie musi się on składać z gatunków ozimych. Chodzi tu bardziej o termin utrzymania na polu.

Warto, zwrócić uwagę, że cześć warunków dopuszcza mulczowanie międzyplonu po 15 listopada. W przypadku najbardziej zaawansowanej praktyki związanej z międzyplonami, czyli tej ustalone w ramach ekoschematu, międzyplon musi być zasiany jako mieszanka składająca się z dwóch gatunków roślin z pośród grup upraw: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne przy czym nie mogą to być mieszanki złożone wyłącznie ze zbóż.

Jeden międzyplon do wielu zadań

Jednocześnie na tej samej powierzchni międzyplony ozime lub międzyplony ścierniskowe mogą być uznane na potrzeby normy GAEC 6, GAEC 7 lub GAEC 8. Te same międzyplony mogą zostać włączone do ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, a konkretnie do praktyki: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe. Co więcej, międzyplony spełniające warunkowość mogą także być wliczone do Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone lub Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, wariantu o nr. 2.1.

Warunek jest jeden, wymogi muszą się pokrywać, aby mogły zostać wcielone do wyznaczonych międzyplonowi zadań. W tym przypadku najszerszy zakres wymogów posiadają międzyplony wysiane w ramach ekoschematu. Stąd kto realizuje ten wariant może taką uprawą zakwalifikować i wliczać w ramach trzech wyżej wymienionych norm GAEC.