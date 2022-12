Kampol-Fruit jest winny dostawcom prawie 74 mln zł. 1 października rozpoczął się "proces restrukturyzacyjny” firmy, w wyniku którego dostawcy mają otrzymać połowę swoich należności za dostarczone owoce i warzywa, w dodatku w ratach.

Czym zajmuje się Kampol Fruit?

Kampol-Fruit Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, założoną w 1992 roku w Białej Rawskiej przez prezesa Piotra Furmańskiego. W początkowym okresie funkcjonowania podstawą działalności był skup i eksport na rynki krajowe oraz wschodnie świeżych jabłek, gruszek i wiśni, a także owoców jagodowych. Firma uruchomiła nowoczesną sortownię owoców świeżych, która do dnia dzisiejszego zaopatruje sieci handlowe w całej Europie. Sukces na rynku owoców świeżych oraz ogromna baza surowcowa, pozwoliła na poszerzenie działalności” - czytamy na stronie internetowej firmy.

Dalsza część informacji to opis nieustannych sukcesów biznesowych osiąganych dzięki "ogromnym inwestycjom oraz agresywnej strategii handlowej”. Do tych sukcesów należało m.in. przejęcie zakładów w Milejowie (ZPOW Milejów) w 2009 r. i Rykach (ten zakład należał wcześniej do Horteksu) w 2020 r.

Kampol-Fruit i postępowanie restrukturyzacyjne

Dziś zakłady Kampol-Fruit w Milejowie i Rykach objęte są postępowaniem restrukturyzacyjnym.

- Ja nie obwiniam samego prezesa, tak naprawdę miałam kontakt z działem zakupu Surowca - mówi nam Monika Figiel, której Kampol-Fruit jest winien 130 tys. zł. za czarną porzeczkę. - Nie chcę mówić nazwiska (M. Turek - to nazwisko jest zamieszczone na stronie firmy jako nazwisko osoby kontaktowej w Dziale Zakupu Surowca – red.), ale to pan z tego działu dzwonił do mnie i naciskał na dostawy, mówiąc, że przelew będzie na pewno za dwa tygodnie. Dawali najwyższą cenę, mam roczną umowę z Kampol-Fruit podpisaną osobiście przez tego pana - mówi.

- Współpracowaliśmy od lat, pracował w zakładzie w Rykach już w czasach, gdy to była własność Horteksu. Poza tym znamy się od podstawówki, znam całą jego rodzinę – po prostu ufałam mu. Zapewniał, że firma wzięła kredyt i będzie spłacać należności… Owszem, były sygnały, że coś może pójść nie po naszej myśli. Mój brat dostarczał im fasolę i przez rok czekał na pieniądze, sama mu mówiłam, że na jego miejscu nie dostarczałabym im już towaru; ale pan Turek tak naciskał i tak obiecywał, jednemu wypłacił, drugiemu wypłacił, mnie też jedną fakturę zapłacił nawet przed terminem, więc i bratu powiedziałam – są wypłacalni - dodaje Monika Figiel.

