Droższy rzepak z dostawą na październik

To już ostatnie w tym sezonie zestawienie wartości umów handlowych na rzepak z tegorocznych zbiorów. W lipcu będziemy prezentować już ceny w skupach. Czy będą korzystne? Czas pokaże.

Na razie widać, że w ciągu tygodnia umowy podrożały. Siedem dni temu ich ceny kształtowały się na poziomie od 2080 do 2180 zł/t netto. Teraz są one wyższe o ponad 100 zł na tonie i wynoszą od 2050 do 2310 zł/t netto. Te górne wartości tyczą się dostaw październikowych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen rzepaku w umowach terminowych przygotowane 28 czerwca przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (zł/t netto).

Po ile podpisywanie są umowy na rzepak 2021?

Umowy na warunkach krajowych - dostawa lipiec-sierpień:

- ADM Szamotuły – 2275 (dostawa październik),

- ADM Czernin – 2255 (dostawa październik),

- ZT Kruszwica – 2260 (2310 dostawa październik),

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 2260 (2310 październik),

- ZT Bodaczów (Viterra) – 2285 (odbiór we wrześniu, bez dopłat),

- Komagra – 2100 (cena w magazynach poza zakładami produkcyjnymi w opolskim, dolnośląskim oraz PZZ Kielce),

- Agrolok – 2260 (bez dopłat),

- Agro As – 2220 (bez dopłat),

- Ampol-Merol – 2200,

- Chemirol – 2230,

- Poltor – 2050,

- Osadkowski S.A. – 2230 (bez dopłat, loco gospodarstwo),

- TK Agrotim – 2150 (loco gospodarstwo),

- Ziarn-Pol – 2100.

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*).

Po ile rzepak w umowach na warunkach niemieckich?

Umowy na warunkach niemieckich - dostawa lipiec-sierpień:

- ADM Szamotuły – 2250 (dostawa październik),

- ADM Czernin – 2230 (dostawa październik),

- ZT Kruszwica – 2230 (2275 dostawa październik),

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 2230 (2275 październik),

- Agro As – 2200,

- Osadkowski – 2200.