Za prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin rolnik może uzyskać ok. 292euro/ha. Fot. AK

Rośnie liczba zainteresowanych rolników, chcących prowadzić swoje uprawy w systemie Integrowanej Produkcji. Dzieje się to głównie za sprawą ekoschematu, za realizację którego można uzyskać dopłatę ok. 249 euro/ha. Po drodze trzeba jednak dopełnić sporo formalności. Jak to wygląda w praktyce?

Od tego roku można realizować ekoschemat: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin.

Polega to na dobrowolnym podjęciu się licznych zobowiązań określonych w opracowanych dla każdego gatunku uprawnego Metodykach Integrowanej Produkcji.

Jeśli nie rozpoczęło się do tej procesu załatwiania formalności dla tegorocznych upraw jarych, praktycznie nie ma już możliwości, aby w tym roku sięgnąć po dopłaty z tytułu realizacji ekoschematu Integrowana Produkcja. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Można natomiast rozpocząć procedurę dla upraw ozimych, które będzie można zgłosić do tych dopłat w przyszłym roku.

Dopłaty do Integrowanej Produkcji

Teoretycznie 249 euro/ha to kusząca propozycja. Wymogów jest jednak dużo i co ważne każda uprawa ma wyznaczone swoje wymagania ujęte w opracowanych metodykach integrowanej produkcji. Dlatego zastanawiając się nad wejściem do tego systemu należy w pierwszej kolejności prześledzić poszczególne metodyki Integrowanej Produkcji, które dostępne są na stronie PIORIN. Niestety jeszcze nie wszystkie uprawy mają je opracowane. Przykładowo nadal producenci czekają na opublikowanie metodyk dla żyta ozimego.

Na końcu tych metodyk znajdują się listy kontrolne. Ujęte są w nich działania, które dzielą się na obligatoryjne, dodatkowe i zalecane. Szczególnie należy zwrócić uwagę na działania obligatoryjne, te bowiem obowiązkowo trzeba spełnić. Śledząc te zapisy można się ustosunkować czy jesteśmy w stanie te wymogi spełnić czy też nie.

Przykładowo jednym z obligatoryjnych wymogów w przypadku pszenicy ozimej jest korzystanie tylko i wyłącznie z materiału kwalifikowanego. W rzepaku natomiast przykładowo nie można przed zbiorem desykować uprawy itp.

Każdy gatunek uprawny ma opracowanych zazwyczaj kilkanaście obligatoryjnych wymogów. Realizację wszystkich wymogów z listy obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie integrowanej produkcji należy udokumentować w notatniku integrowanej produkcji roślin.

Jak przystąpić do systemu jakości Integrowana Produkcja?

To dość zawiły proces i polega on na dość wnikliwym samokształceniu się a także dobrej współpracy z wybraną jednostką certyfikującą. Cały proces troszkę przypomina zasady ujęte w rolnictwie ekologicznym. Jednak wymogi nie są tak restrykcyjne jak w ekologicznym systemie. Można bowiem korzystać z nawozów mineralnych czy tradycyjnych środków ochrony roślin (ale tylko tych które są ujęte w wykazie dla Integrowanej Produkcji).

10 kroków jak sięgnąć po dopłaty w ramach ekoschematu: Integrowana Produkcja

Krok 1. Pobierz ze strony PIORIN metodykę Integrowanej Produkcji dla wybranego gatunku uprawnego.

Krok 2. Zapoznaj się z wymaganiami, szczególnie tymi, które są przedstawione w postaci list kontrolnych znajdujących się na końcu metodyki. Wymagania dzielą się na obligatoryjne (konieczne do spełnienia), podstawowe, dodatkowe i zalecenia. Zdecyduj czy jesteś w stanie spełnić wszystkie obligatoryjne wymogi.

Krok 3. Ukończ szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji i pozyskaj zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Koszt dwudniowego wynosił w marcu 2023r., około 400 zł.

Krok 4. Znajdź jednostkę certyfikującą w wykazie upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin w swoim regionie. Nawiąż kontakt. W styczniu ceny za przystąpienie do IP rozpoczynały się od 1230 zł, (jednak rosły one w raz z powierzchnia gospodarstwa i liczbą upraw objętych certyfikacją).

Przykładowe jednostki certyfikujące:

„PNG” Sp. z o.o.

QA Solutions Sp. z o.o.

COBICO Sp. z o.o.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

SGS Polska Sp. z o.o.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.

Krok 5. Zapoznaj się z formularzem zgłoszenia upraw do systemu IP oraz załącznikiem do zgłoszenia udostępnianymi przez jednostkę certyfikującą.

Krok 6. Uzyskaj zaświadczenia o wpisie do rejestru producentów deklarujących zamiar stosowania zasad integrowanej produkcji roślin.

Krok 7. Zgłoś uprawę do IP nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

Krok 8. Pobierz Notatnik Integrowanej Produkcji. Dokument ten będziesz musi rolnik wypełniać na bieżąco w czasie wegetacji uprawy. W dokumencie tym należy między innymi odnotowywać wykonanie wszystkich czynności określonych w metodyce IP.

Krok 9. W czasie wegetacji możesz stosować środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, a zabiegi chemiczne tylko z zastosowaniem środków z listy dopuszczonych do stosowania w IP. Lista środków znajduje się na stronie IOR-PIB.

Krok. 10. W danym roku kalendarzowym wnioskuj o dopłatę w ramach ekoschematu: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Szacowana stawka za realizację tego działania wynosi ok. 292 EUR/ha.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Producent roślin, który otrzymał certyfikat może używać Znaku Integrowanej Produkcji Roślin do oznaczania gatunków, dla których został wydany ten certyfikat.

Integrowana Produkcja oznacza częstsze kontrole

Należy także pamiętać, że wchodząc w ten system, rolnik także zgadza się na kontrolę podjętych działań. Przykładowo płody rolne poddaje się badaniom pod kątem najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach. Takie kontrole prowadzić się u 20% producentów roślin wpisanych do rejestru producentów prowadzonych przez podmiot certyfikujący, przy czym w pierwszej kolejności badania przeprowadza się u producentów roślin, w przypadku których istnieje podejrzenie niestosowania wymagań integrowanej produkcji roślin.

Integrowanej Produkcji nie można łączyć z ekoschematami:

Obszary z roślinami miododajnymi,

Opracowanie planu nawożenia,

Biologiczna ochrona upraw.

Wynika to głównie z tego powodu, że wymagania się pokrywają.