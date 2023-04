Za siew międzyplonu ozimego, w ramach ekoschematu: rolnictwo węglowe rolnik może otrzymać 5pkt. co jest wyszacowane 500zł za hektar takiej uprawy. Jakie wymogi należy spełnić i o czym warto pamiętać decydując się na ten wariant?

Prawdopodobnie siew międzyplonów ozimych będzie jednym z popularniejszych wariantów, jakie będą rolnicy wybierać w ramach ekoschematu: rolnictwo węglowe.

Nie powinien ten fakt dziwić, bo międzyplony w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 mogą pełnić różne funkcje.Z jednej strony pomogą spełnić warunkowość np. GAEC 8 oraz dają możliwość aby sięgnąć po dopłaty w ramach przygotowanych ekoschematów.

W przypadku wyboru siewu międzyplonów w ramach praktyki z ekoschematu: Rolnictwo węglowe, należy pamiętać, aby międzyplon ozimy był w formie mieszanki stworzonej z co najmniej dwóch gatunków roślin i wysiany musi być w terminie do 1 października i utrzymywany co najmniej do 15 lutego następnego roku.

W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada.

Jednocześnie o obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez cały okres ich utrzymania.

Ważne grupy upraw a nie formy jare czy ozime

Co w sumie jest ważną informacją, wysiew międzyplony ozimy wcale nie musi się składać z gatunków ozimych. Ważne są grupy upraw i terminy utrzymania ich na polu:

Gatunki roślin stosowane w międzyplonie ozimym:

Zboża Oleiste Pastewne Bobowate drobnonasienne Bobowate grubo nasienne Miododajne

*Z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie ze zbóż,

Wsiewki śródplonowe

W tej praktyce można także realizować wariant związany z wsiewkami śródplonowymi. Są to wsiewki roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawie głównej.

W tej praktyce widnieje także inne jeszcze możliwość, a więc wysiew w uprawę główną wsiewek śródplonowych. I co ciekawe drobnonasienne gatunki bobowatych (koniczyny: czerwona, biała, krwistoczerwona, szwedzka, perska, aleksandryjska), lucerny (siewna, mieszańcowa, chmielowa), seradeli uprawnej, komonicy zwyczajnej, esparcety siewnej), można wsiewać zarówno w uprawy jare jak i ozime.

Ważne jednak, aby w przypadku wsiewek śródplonowych utrzymywać je na polu od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

W przypadku, gdy rolnik w ramach praktyki wysiewa wsiewki śródplonowe chce je utrzymywać przez minimalny okres 8 tygodni – rolnik musi złożyć w terminie 7 dni od daty zbioru rośliny w plonie głównym oświadczenie do PB ARiMR o dacie zbioru uprawy w plonie głównym.