Firma Bunge ogłosiła, że zawarła porozumienie w sprawie fuzji z Vitterą. W ten sposób ma powstać gigant handlu rolnego warty około 34 miliardów dolarów. W ten sposób moce przerobowe Bunge mają wzrosnąć o prawie jedną trzecią, do 75 milionów ton rocznie, dodając zakłady w Europie, Kanadzie i Argentynie.

Umowa ta prawdopodobnie zostanie poddana wcześniej ścisłej kontroli organów regulacyjnych. Ale jak podaje Reuters, Amerykańska Federacja Konsumentów uważa, że umowa ograniczy konkurencję i skonsoliduje przetwarzanie nasion oleistych używanych do produkcji żywności, a także biopaliw. Jak uzupełniono, transakcja zbliża połączoną firmę w skali globalnej do czołowych rywali Archer-Daniels-Midland i Cargil, wyceniając Bunge i Viterrę na około 17 miliardów dolarów każdy. Akcjonariusze Bunge będą jednak posiadać około 70 proc. udziałów w firmie, ponieważ Bunge zapłaci za znaczną część transakcji gotówką.

Połączenie Bunge i Viterra

- Analitycy stwierdzili, że duża sieć terminali transportu zboża i elewatorów krajowych Viterra, szczególnie w regionach produkcji nasion oleistych w Ameryce Północnej, Argentynie i Europie, uzupełniłaby istniejącą działalność Bunge w zakresie przetwarzania nasion oleistych – podał Reuters.

Jak czytamy z kolei w oświadczeniu firmy, zgodnie z warunkami umowy, która została jednogłośnie zatwierdzona przez zarządy Bunge i Viterra, akcjonariusze Viterry otrzymają około 65,6 mln akcji Bunge o łącznej wartości około 6,2 mld USD oraz około 2,0 mld USD w gotówce. W ramach transakcji Bunge przejmie dług Viterry o wartości 9,8 mld USD, który jest powiązany z około 9,0 mld USD wysoce płynnych zapasów łatwo zbywalnych.

- Połączenie Bunge i Viterra znacznie przyspiesza realizację strategii Bunge, opierając się na naszym podstawowym celu, jakim jest łączenie rolników z konsumentami w celu dostarczania światu niezbędnej żywności, paszy i paliwa. Nasze wysoce uzupełniające się zasoby majątkowe stworzą sieć, która łączy największe światowe regiony produkcyjne z obszarami o najszybciej rosnącej konsumpcji, zwiększając równowagę geograficzną i możliwości adaptacyjne naszych globalnych łańcuchów wartości oraz przynosząc korzyści rolnikom i klientom końcowym. Dzięki zdywersyfikowanej globalnej mieszance zysków z przetwarzania, obsługi i sprzedaży towarów oraz produktów o wartości dodanej zwiększymy odporność naszego generowania przepływów pieniężnych. Mamy wielki szacunek dla zespołu Viterra, który podziela nasze zaangażowanie w dążenie do doskonałości i wierzymy, że to połączenie zaoferuje wspaniałe możliwości pracownikom obu firm. Razem będziemy w stanie zwiększyć naszą efektywność operacyjną, jednocześnie wprowadzając innowacje, aby zaspokoić pilne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa żywności, wydajności dla klientów końcowych, dostępu do rynku dla rolników oraz zrównoważonej produkcji żywności, paszy i paliw odnawialnych – powiedział Greg Heckman, dyrektor generalny Bunge.

- Viterra i Bunge to dwie wiodące firmy rolnicze. Łącząc nasze wysoce uzupełniające się sieci pochodzenia, przetwarzania i dystrybucji, jesteśmy lepiej przygotowani do zaspokojenia rosnącego popytu na oferowane przez nas produkty żywnościowe, paszowe i paliwowe. Razem będziemy odgrywać wiodącą rolę w przyszłości przemysłu rolnego, rozwijając w pełni identyfikowalne, zrównoważone łańcuchy dostaw i zmierzając w kierunku działań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, jednocześnie tworząc silną platformę wzrostu dla naszej połączonej działalności. To dodatkowo pozwala nam oferować innowacyjne rozwiązania i otwierać dodatkowe ścieżki dla naszych klientów. Stworzymy wartość dla interesariuszy w całej naszej sieci, opierając się na naszym wspólnym celu, jakim jest łączenie producentów i konsumentów na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy na możliwość dołączenia do zespołu Bunge, gdy wchodzimy w kolejny rozdział, tworząc nowe możliwości dla naszych ludzi. Połączone talenty i doświadczenie naszych pracowników pozwolą nam oferować usługi na najwyższym światowym poziomie we wszystkim, czym się zajmujemy – uzupełnił David Mattiske, dyrektor generalny firmy Viterra.

Co w Polsce?

Bunge obecna jest na polskim rynku od 2002 roku i zajmuje się to przetwórstwem nasion oleistych i produkcją tłuszczów roślinnych. Posiada w naszym kraju dwie olejarnie zlokalizowane w Kruszwicy i Brzegu, zakład produkcji tłuszczów roślinnych w Karczewie oraz terminal portowy w Świnoujściu.

Viterra Polska Sp. z o.o., jako część Viterra i jest obecna na rynku polskim od 1997. Główne gałęzie działalności to handel zbożami, nasionami roślin oleistych, śrutami, składowanie towarów i produkcja olejów roślinnych.