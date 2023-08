GAEC 6: Zaproponowano termin letnio-jesienny oraz odstępstwa od normy

Być może burak cukrowy przeznaczony na późny zbiór będzie uprawą, która wyłączy się z wymogów GAEC 6; Fot. AK

Norma GAEC 6 nakłada obowiązek utrzymania okrywy ochronnej gleby od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa. Budzi ona wiele kontrowersji wśród rolników. Na szczęście zaproponowano w tym zakresie dwie istotne zmiany. Będą one obowiązywać po akceptacji ze strony Komisji Europejskiej.

GAEC 6 to jest z 9 norm ujętych w ramach warunkowości.

Spełnienie tej normy obowiązywać będzie już w okresie zimowym.

Zaproponowano dwie zmiany w wymogach. Warunkiem ich wdrożenia jest pozytywna decyzja KE. Procedowana jest zmiana Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023- 2027) w zakresie normy GAEC 6, która dotyczy terminu utrzymywania okrywy ochronnej gleby, tzn. proponuje się wprowadzenie drugiego letnio-jesiennego terminu. Informowano o tym pod koniec czerwca br. Letnio-jesienny termin dla GAEC 6 Dokładnie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego terminu utrzymania okrywy glebowej - od dnia 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku. (dotychczasowy nadal obowiązujący termin to: od 1 listopada do 15 lutego, pokrywa zajmuje 80% powierzchni GO). Czytaj więcej Mulczowanie międzyplonu w ramach wymogów warunkowości oraz ekoschemtu Co będzie wchodzić w realizacje tej normy? Bazą będą z pewnością międzyplony ścierniskowe (tak jak to było w przypadku realizacji EFA), ale na szczegóły musimy poczekać jak tylko zostaną zaakceptowane zmiany, wówczas poznamy możliwości i warianty dla tego warunku. Ulga dla producentów warzyw i okopowych późno schodzących z pola Już w marcu br. MRiRW informowało wstępnie, że rozważa wprowadzenie rozszerzenia tych wymogów o kolejne przypadki. Dotyczyło to głównie producentów warzyw gruntowych, którym to najtrudniej spełnić tą normę. Czytaj więcej GAEC 6 budzi nadal spore kontrowersje wśród rolników. Co może stanowić pokrywę glebową na zimę? Dlatego zaproponowano wprowadzenie odstępstwa od obowiązku realizacji normy w przypadku upraw późno schodzących z pola. Z wdrażania wymogów normy GAEC 6, tzn. z obowiązku okrywy gruntów, proponuje się wyłączyć uprawy późno schodzące z pola oraz grunty pod osłonami. Czytaj więcej Do kiedy trzeba wysiać międzyplon? Terminy wysiewu i likwidacji Do upraw późno zbieranych, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych planuje się zaliczyć: grupę roślin okopowych (w tym m.in. ziemniak, burak cukrowy, burak pastewny, marchew, rzepa ścierniskowa, rzodkiew oleista, brukiew),

grupę warzyw i ziół (w tym m.in. kapusta, kalafior, brokuł, seler, por, kozłek lekarski),

uprawy na gruntach ornych pod osłonami. W interpretacji podano, że rośliny późno schodzące z pola, ze względu na długi okres wegetacji, pełnią długotrwale funkcję ochronną gleby i dodatkowo wykorzystują składniki pokarmowe, ograniczając ich straty. Niestety nie została tu wliczona kukurydza na ziarno, która jak wiadomo także często późno schodzi z pola. Jak poinformowano Komitet Monitorujący uchwałą z dnia 10 maja 2023 r. przyjął zmiany PS WPR 2023-2027 w ww. zakresie. Niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie ona przesłana do Komisji Europejskiej. Niemniej jednak, zmiany będą mogły być wdrożone w życie dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Rolnicy planują jak realizować normę Obecnie rolnicy planują, w jaki sposób mogą spełnić tą normę. Przykładowo rozważają siew międzyplonów, strukturę zasiewów (udział w niej roślin ozimych) stąd decyzja o zmianie tej normy (i od kiedy by mogła ona obowiązywać) jest pilnie potrzebna szczególnie w przypadku gospodarstw, w których duży udział zajmują warzywa gruntowe czy uprawy okopowe.

