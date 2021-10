Gdzie najdrożej sprzedać soję?

Na bieżąco od kilku tygodni informujemy o cenach soi. Zbiera je Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Po ile nasiona tego gatunku są obecnie?

Cena soi są wyższe niż w roku ubiegłym o tej porze o ok. 1000 zł na tonie. W ubiegłym tygodniu wynosiły one od 2300 do 2700 zł/t netto. Jak jest teraz? Przeważnie się nie zmieniły. W trzech firmach odnotowano delikatne podwyżki, w dwóch cena się obniżyła, a w reszcie się nie zmieniła.

Cena soi

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zebrało ceny soi 25 października 2021 r. na podstawie rozmów telefonicznych. Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13 proc. i zanieczyszczenia 2 proc. w zł/t netto:

- Agrocentrum Strzelce Opolskie – 2580,

- AgroGold – 2550,

- Agrolok (Osiek) – 2700,

- Agrolok (Różewo) – 2650,

- Agro-Mat Braszowice – 2400,

- Akord Agro Poniec – 2320,

- AP Trans Energy Pawonków – 2650,

- AP Trans Energy – 2650,

- Biochem – 2600,

- Ełpol – 2450,

- FHU Gawor – 2520,

- Foder Bio Tech – 2600,

- Olewnik-EXPO (34 proc. białka) – 2650,

- Osadkowski S.A. – 2650,

- Osadkowski – Cebulski – 2700,

- PMN Agro – 2650,

- Procam – 2650,

- Viterra – 2700,

- Weltsamen – 2500,

- Wipasz – 2500,

- WP Piast – 2350.