Glifosat w kaszy Sonko - stanowisko Fundacji Konsumentów i Instytutu Spraw Obywatelskich

W lutym br. Fundacja Konsumentów i Instytut Spraw Obywatelskich zaprezentowali raport dotyczący jakości kasz gryczanych dostępnych w polskich sklepach. W publikacji pt. „Konsumenci testują: Kasza gryczana – czy zawiera glifosat” wykazano, że w jednej z przebadanych kasz, marki Sonko, przekroczono najwyższy dopuszczalny poziom (NDP) glifosatu.

Glifosat to główny składnik Roundupu - kontrowersyjnego środka chwastobójczego, szkodliwego dla ludzkiego zdrowia. Swoją złą sławę glifosat zawdzięcza efektywności z jaką niszczy wszystkie żywe organizmy. Stosuje się go zarówno w rolnictwie (m.in. do dosuszania zbóż), przestrzeniach miejskich, jak i w prywatnych ogródkach.

Najnowszy raport zawiera wyniki badań tych samych kasz gryczanych, które były przedmiotem analiz kilkanaście miesięcy temu (raporty dostępne są bezpłatnie na stronie testy.konsumenci.org). Wśród przebadanych kasz znalazły się produkty następujących marek: Ekowital, NaturAvena, Auchan, Carrefour, Kupiec, Melvit, Janex, Cenos, Kuchnia Lidla i Sonko. Wybrane do badania produkty zakupiono tzw. metodą konsumencką – losowo z półek sklepowych lub sklepu internetowego.

Próbki zostały zabezpieczone, wysłane do laboratorium, a następnie przebadane przez specjalistów z Zakładu adania ezpieczeństwa ywności nstytutu grodnictwa – aństwowego nstytutu Badawczego w Skierniewicach.

Warszawa, 4.03.2021

- Chcielibyśmy podkreślić, że publikowane przez Fundację Konsumentów raporty konsumenckie mają na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce. Choć firma Sonko zarzuciła nam, że badania, które przeprowadziliśmy są obarczone współczynnikiem niepewności, co „uniemożliwia formułowanie jakichkolwiek kategorycznych twierdzeń na temat ewentualnej zawartości substancji szkodliwych w produkcie”, jesteśmy pewni, że glifosat niestety jest obecny w przebadanej kaszy gryczanej tej firmy. Dysponujemy sprawozdaniem z badania kaszy gryczanej Sonko, w którym wynik zawartości glifosatu znajduje się na poziomie wskazanym w przedstawionym raporcie, czyli 0,27 mg/kg. W związku z tym, nawet przy niepewności rozszerzonej do poziomu 50%, norma (0,1 mg/kg.) w badanej kaszy została bezwzględnie przekroczona. Co więcej, laboratorium w którym wykonano badania posiada odpowiednią akredytację oraz ma status laboratorium urzędowego, które współpracuje z PIORiN, GIS oraz laboratorium WSSE w Warszawie , więc nie ma tutaj mowy o błędzie – mówi aweł Rokicki, prezes Fundacji Konsumentów.

Autorzy raportu powiadomili w dn. 2 stycznia br. firmę Sonko o wykryciu w jej kaszach glifosatu przekraczającego najwyższy dopuszczalny poziom. Firma odpowiedziała na to zawiadomienie dopiero w dn. 26 lutego, 3 dni po publikacji raportu z wynikami badań.

Celem raportu pt. Konsumenci testują: Kasza gryczana – czy zawiera glifosat i innych raportów Fundacji Konsumentów oraz Instytutu Spraw Obywatelskich jest danie Polakom dostępu do niezależnej informacji konsumenckiej, nieopłacanej przez reklamodawców, rzetelnej i wiarygodnej.

Pokazanie które produkty są czyste od szkodliwych substancji, a na które trzeba uważać. Pocieszające jest to, że w porównaniu z sytuacją z 2 r., podniosła się jakość kasz od pięciu producentów. Czysty wynik miały również produkty ekologiczne, a także dwóch marek własnych dużych sieci handlowych, których próbki nie zawierały glifosatu w obu edycjach badania. Oznacza to, że monitoring konsumencki ma sens!

Badania kaszy gryczanej sfinansowane zostały ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Fundacja Konsumentów to organizacja pozarządowa, której zależy na pomocy konsumentom. Konsumenci w relacji do przedsiębiorców posiadają znacznie mniej informacji o sprzedawanym towarze lub usłudze, są też słabszą stroną w przypadku sporu. Cykl pod hasłem Konsumenci testują , prezentuje wyniki niezależnych testów produktów i ma ułatwić konsumentom świadomy wybór towarów (raporty są dostępne na testy.konsumenci.org). Fundacja udziela bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Infolinii Konsumenckiej finansowanej przez UOKiK (ponad 7000 porad miesięcznie) i portalu porady.konsumenci.org, gdzie w kilka minut konsument może samodzielnie znaleźć odpowiedź na nurtujący go problem związany z zakupionym towarem. Szkoli także przedsiębiorców z prawa konsumenckiego (szkolenia.konsumenci.org).

