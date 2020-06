Grad uszkadza plantacje chmielu

O uszkodzeniach roślin chmielu w całej Polsce na skutek gradobicia informuje IOR- PIB. Poprzez odpowiednie postępowanie straty można jednak ograniczyć.

Aktualnie rośliny chmielu osiągnęły fazę rozwoju pędów bocznych, które są kluczowe dla plonowania – to na nich rozwijają się kwiatostany, następnie szyszki. Zaawansowanie rozwoju pędów bocznych zależy od odmiany chmielu.

Tymczasem burze i nawałnice, którym towarzyszą opady gradu przetaczają się przez Polskę i powodują szkody na plantacjach uprawnych. W plantacjach chmielu uszkodzenia gradowe są tym groźniejsze im bardziej rozwinięte są pędy boczne roślin.

Straty w plantacji chmielu można jednak do pewnego stopnia ograniczyć. Jeśli na skutek gradu doszło do uszkodzenia pędu głównego to w miarę możliwości należy go zastąpić nieuszkodzony pędem bocznym naprowadzając go na przewodnik.

Uszkodzone rośliny należy jak najszybciej zabezpieczyć przed mączniakiem rzekomym. Najlepiej zastosować środek o działaniu układowym, np. zawierający substancję czynną fosetyl glinu, czytamy w komunikacie.

Zabieg opryskiwania należy wykonać tak szybko jak to jest możliwe, ponieważ grzyb powodujący mączniaka rzekomego dostaje się do wnętrza rośliny przez uszkodzone tkanki. Kolejnym krokiem jest zastosowanie preparatu stymulującego wzrost roślin i odbudowę zniszczonych pędów i liści.