Groch należy siać wcześnie. Którą odmianę wybrać?

Zawirowania wokół drogich nawozów mogą skłaniać rolników do zwiększenia powierzchni mało wymagających pod względem nawożenia upraw bobowatych Jedną z nich jest groch siewny. Która odmiana sprawdzi się w twoim regionie?

Z pomocą przychodzą Listy Odmian Zalecanych (LOZ). Ustalane są one na zimowych posiedzeniach Wojewódzkich Zespołów tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Trwają siewy grochu

Groch należy wysiać możliwie jak najwcześniej. Od termin siewu w dużej mierze zależy plonowanie tej uprawy. Groch jest wytrzymały na niskie temperatury. Generalnie groch można wysiewać jak tylko rozmarznie gleba. Nasiona mogą kiełkować już w temperaturze 2 st.C. Młode siewki bez problemu znoszą spadki temperatur dochodzące do –4 do –6 st. C. Rolnicy przygotowują stanowiska pod siew, by wykorzystać jak najwięcej wilgoci glebowej, której z każdym dniem bez opadów ubywa. Groch należy wysiewać na głębokość 5-7 cm. Rozstawa zwykle 15-20 cm. Ustalając normę wysiewu należy zwrócić uwagę koniecznie na odmianę, gdyż nasiona mają różną MTZ. Obsada w przypadku form wąskolistnych wynosi najczęściej100-120 roślin/m2.

Którą odmianę grochu wybrać?

Odpowiedź czasem nie jest w cale prosta, gdyż trudno mówić tu o wyborze skoro dostępność odmian nie jest swobodna.

Ceny także nie zachęcają do kupna materiału kwalifikowanego. Decydując się jednak na siew, warto przeanalizować LOZ-y i decydować się na odmiany polecane dla poszczególnych regionów.

Poniżej za COBORU publikujemy te rekomendacje.