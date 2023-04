W ostatnim czasie, w związku ze zmieniającymi się na wielu płaszczyznach realiami w rolnictwie, obserwujemy zwiększone zainteresowanie nie tylko nowymi w Polsce gatunkami, lecz także tymi tradycyjnymi, których znaczenie spadło. Przykładem takiej rośliny jest gryka sprawdzająca się na słabszych glebach czy w rolnictwie ekologicznym. Dlaczego warto się nią zainteresować? Jak ją uprawiać?

Gryka należy do rodziny rdestowatych, ale w rolnictwie zaliczana jest do roślin zbożowych ze względu na podobną agrotechnikę i skład czy kierunek wykorzystania uzyskanego plonu. Słynie z niewielkich wymagań pokarmowych. Oczywiście, im lepsze warunki, tym wyższy plon, ale gatunek ten jest w stanie poradzić sobie zarówno na słabych glebach, jak i przy ograniczonym nawożeniu. Jest przy tym cenną rośliną miododajną, a także pozostawia po sobie dobre stanowisko. Dodatkowy atut to niezwykle krótki okres wegetacji pozwalający w niektórych latach na zebranie w jednym sezonie dwóch plonów z tego samego stanowiska.

Zalety gryki

Gryka, jak wspomniano wyżej, sprawdza się w warunkach ograniczonego nawożenia, a także na słabszych glebach czy po likwidacji ugorów lub nieużytków. Ponadto często nie jest konieczne stosowanie środków ochrony roślin. Będąc cenną rośliną miododajną, pozwala na uzyskanie miodu w ilości nawet 200 kg/ha. Dużym plusem jest też krótki okres wegetacji wynoszący od 60 do 100 dni. Co za tym idzie, możliwy jest siew gryki tuż po zbiorze np. jęczmienia ozimego i zebranie jej jeszcze w tym samym sezonie (...).