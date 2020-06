Gryzonie „podjadają” kukurydzę

Na szczęście problem ten jest raczej lokalny. Ale widoczne jest nasilenie żerowania gryzoni również w uprawie kukurydzy.

O stratach spowodowanych żerowanie myszy i nornic w uprawach na Opolszczyźnie pisaliśmy już wcześniej.

Największe szkody widoczne były zwłaszcza na dobrych stanowiskach, na żyznych glebach.

Walka z nimi w czasie wegetacji nie jest prosta. Jak przypominała Państwowa Inspekcja Ochrona Roślin i Nasiennictwa obecnie dopuszczone są dwa preparaty do zwalczania gryzoni. Są to: Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB. Problem w tym, że zgodnie z etykietą-instrukcją można go stosować poza okresem wegetacji (przedwiośnie, późna jesień i bezśnieżna zima). Drugim jest Ratron GL. Preparat można stosować tylko jeden raz w ciągu sezonu wegetacyjnego przeciwko gryzoniom nornikowatym. Przynętę należy umieszczać głęboko w norach (celem ochrony zwierząt niebędących celem działania środka) np. przy pomocy pistoletów do aplikacji przynęt. Zabrania się aplikacji środka polegającego na rozrzuceniu lub rozsypaniu przynęt na ochranianym terenie.

Do tego dochodzą nieliczne możliwości nie chemiczne takie jak np. ustawienie w miejscach żerowania gryzoni tyczek spoczynkowych o wysokości ok. 4 m dla ptaków drapieżnych, aby mogły na nich przysiadać i wypatrywać gryzoni.

W uprawach kukurydzy problem z gryzoniami widoczny jest już od dłuższego czasu.

- Od trzech lat w okolicach Przeworska na lokalnych polach mamy problem z pojawem na polu gryzoni, głównie są to myszy polne, które podgryzają pędy młodych roślin kukurydzy rozwijających zwykle od 3 do 7 liści. Uszkodzenia obserwujemy na plantacjach prowadzonych głównie w monokulturze z dużą ilością materii organicznej w glebie. Zazwyczaj wypady roślin mają charakter placowy, co by świadczyło, że gryzonie lokalnie w uprawie występują. Ale ciekawe jest to, że w wielu przypadkach podgryzały roślinę za rośliną w rządku, czyli tak choćby jak rolnice – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

Jak dodaje, żadnej rośliny gryzonie nie zjadły - tylko ją podgryzały u podstawy, co jest zastanawiające po co to robią skoro nie pobierają w ten sposób pokarmu.

- Nasuwa się taka myśl patrząc na zachowanie niektórych owadów - przykładowo samica turkucia podjadka celem ogrzania jaj w glebie, a potem larw usuwa z powierzchni gleby roślinność aby słońce lepiej nagrzało glebę. Patrząc na to że wokół miejsc uszkodzenia roślin były nory w glebie można odnieść wrażenie, że gdzieś w glebie w tej okolicy jest gniazdo – mówi prof. Bereś.

Naukowiec podkreśla jednak, że na ten moment nie ma większych jeszcze strat w roślinach, tylko okazyjne ubytki, ale to pokazuje, że trzeba monitorować swoje uprawy. Ponieważ mała roślina podgryziona przez gryzonie na pierwszy rzut oka przypomina tą uszkodzoną przez drutowce, pędraki lub rolnice.