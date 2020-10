Informacja dla producentów wina

30 października 2020 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2020/2021 zobowiązani są do złożenia deklaracji o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia deklaracji o szacowanej ilości win, winogron lub moszczu winogronowego, które będą dostarczone do przedsiębiorcy, oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym.

Wzory formularzy deklaracji dostępne na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/deklaracje-skladane-przez-uczestnikow-rynku-wina.

Deklaracje można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub elektronicznie poprzez portal e-PUAP.