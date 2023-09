O tytuł Innowacyjnego Farmera 2023 r. powalczy Mateusz Rytel, który prowadzi rodzinne gospodarstwo zajmujące się produkcją ogrodniczą na szeroką skalę. Zlokalizowane jest ono w kilku miejscowościach, na terenie powiatu płońskiego i nowodworskiego na Mazowszu. Innowacyjność widać tutaj nie tylko w wyposażeniu i prowadzonej technologii produkcji, ale też w podejściu do biznesu pod chmurką.

Rozstrzygnięcie konkursu Innowacyjny Farmer 2023 r. odbędzie się 14 listopada podczas gali wieczornej konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

Mateusz Rytel prowadzi gospodarstwo ogrodnicze, gdzie uprawia m.in. sałatę.

Innowacyjnością w gospodarstwie są nie tyle nowoczesne maszyny, ale innowacyjne myślenie, zdobywanie wiedzy i wyznaczanie trendów. Ważna jest dokładna analiza zbieranych danych i codzienna lustracja.

Farma Mateusza Rytla nastawiona jest na produkcję ogrodniczą, tym bardziej areał robi wrażenie, bo obecnie jest to 1000 ha, z których 99 proc. to uprawy polowe (m.in. sałata lodowa, sałata mini rzymska, brokuł, seler naciowy, Baby Leaf – rukola i szpinak), czyli tak samo narażone na zmiany pogody i agrofagi, jak typowe uprawy rolnicze. Mimo to, wszystko tutaj, co widać na załączonych zdjęciach, działa jak w markowym zegarku. I wprost można ją nazwać wręcz fabryką pod gołym niebem, która jest jedną z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

Praca pod kontrolą

Praca jest bardzo dobrze zorganizowana i monitorowana na każdym etapie produkcji. A samo gospodarstwo mimo, że powiązane z innymi działaniami, to finalny efekt wysiłków już czwartego pokolenia rodziny Państwa Rytel, gdzie ojciec Pana Mateusza zaczynał od 30 ha.

Innowacyjność jest tutaj widoczna na każdym kroku. W gospodarstwie bowiem używane są sensory wilgotności gleby w procesie nawadniania. Są one zlokalizowane w każdym sektorze, co 4-5 ha. Pokazują nie tylko uwilgotnienie, ale także zasolenie i temperaturę gleby.

Stosowane są naloty dronowe w celu monitorowania wzrostu i rozwoju upraw. Przeprowadzane jest dokładne mapowanie i próbkowanie gleby. Analizy prowadzone są zwykle dwa razy do roku, również na zawartość mikroelementów. Podawana jest tzw. dawka bazowa, która jest rozsiewana na całe pole, później w zależności od potrzeb wykonywane jest nawożenie precyzyjne, bo rośliny badane są w trakcie wegetacji i jeśli jest taka potrzeba składniki są uzupełniane.

W gospodarstwie wykonywane są zabiegi za pomocą szpadla mechanicznego do likwidacji warstwy podeszwy płużnej, a pielenie zagonów odbywa się za pomocą pielnika automatycznego optycznego, który nie tylko walczy z chwastami w międzyrzędziach, ale również wokół rośliny uprawnej.

Pracujący pielnik automatyczny i widok na nawadnianą plantację sałaty, fot. M. Tyszka

Ochrona roślin bardziej bio

To nie wszystkie przykłady innowacyjności, które są wykorzystywane w gospodarstwie, a planowane są kolejne. Tego jak mówi farmer oczekują odbiorcy wyprodukowanych surowców, ale też i finalnie konsumenci. Dlatego chce on całkowicie wyeliminować w gospodarstwie w niedługim czasie herbicydy, a w przyszłości również inne syntetyczne środki ochrony roślin. W ochronie roślin wykorzystywane są pułapki feromonowe, jak również stacje meteo. A najważniejszą innowacyjnością, zdaniem Rytla, jest codzienna lustracja plantacji.

Kwestia pielęgnacji to też problem z brakiem rąk do pracy. W gospodarstwie pracownicy są często zatrudniani z innych krajów, już nawet z dalekiej Azji, czyli z Kazachstanu czy Kirgistanu. Przy tak dużej skali i tak wymagającej uprawie np. sałaty, nawet używanie opielacza należy wspomóc pracę ludzkich rąk, ponieważ ten w dużej mierze zależny jest od przebiegu pogody. Jak wyjaśnia nasz rozmówca, taki zabieg musi być wykonany w idealnym punkcie. Nie może być za mokro, nie może być za sucho. Odchwaszczanie należy też skoordynować z podlewaniem, które jest przeprowadzane co drugi dzień. Gdy jest zbyt wilgotno również nie można zabiegu prowadzić mechanicznie, tylko ręcznie.

Dlatego gospodarz ma w planach zakup jeszcze nie dostępnego w Europie pielnika laserowego, który właśnie uniezależniłby zabieg odchwaszczania od warunków pogodowych.

Monitorowanie pracy maszyn i ludzi

Zdaniem Mateusza Rytla największą innowacyjnością w gospodarstwie jest zarządzanie procesami, pracą ludzi i jej jakością, a także podnoszenie wydajności plonów i oczywiście opłacalności produkcji.

Od dwóch lat bowiem wykorzystywany jest specjalny program, w który w czasie rzeczywistym zbiera i analizuje wszystkie informacje o wszystkich maszynach i urządzeniach, a tym samym wykonywanych zabiegach, wykorzystywanych do tego środkach produkcji od nawozów, po środki ochrony roślin czy zużyte paliwo, aż pod dane konkretnych operatorów tych maszyn i ich wydajności pracy. Każdy ciągnik i maszyna jest wyposażona w zdalny czujnik GPS (pozycjoner), co pozwala w czasie rzeczywistym monitorować wszystkie prace. W ten sposób na bieżąco gospodarstwo posiada dane, które można przeliczyć na pieniądze, bo praca rolnika to jest biznes, który na koniec dnia ma się opłacać.

A o tym jak ważny jest każdy kilogram, litr czy godzina, niech świadczy fakt, że przy tak dużej skali produkcji, oszczędności zużycia jednego procenta wody w gospodarstwie rocznie, pozwalają zakupić dobry ciągnik o wysokiej mocy.

Park maszynowy na farmie jest bardzo dobrze wyposażony, fot. M. Tyszka

Ekologiczne rozwiązania w gospodarstwie Matusza Rytla

Gospodarstwo ma trzy lokalizacje na różnych stanowiskach, od gleb lekkich, które „lubi” sałata, a więc dominująca uprawa, po ciężkie. Od klasy gleby nawet II po mniejsze ilości III, ale z przewagą IV i V. Uprawa prowadzona jest intensywnie w systemie płużnym. Wszystkie rośliny są nawadnianie, rzadziej z deszczowni, bo zwykle w systemie kropelkowym.

Innowacyjnością według Rytla nie jest samo posiadanie maszyn i urządzeń, które ułatwiają pracę, ale analizowanie zebranych danych i bardzo duża wiedza, która finalnie przekłada się na korzyści w postaci również ochrony środowiska. Gospodarstwo samo kreuje rozwiązania innowacyjne jeszcze przed pojawieniem się trendów i celów, jak na przykład bardzo ambitna dla Europy redukcja stosowania środków ochrony roślin i przestawiania się na te biologiczne.

Kukurydza jest uprawiana jako tzw. pasy buforowe, fot. M. Tyszka

Dlatego też w ramach gospodarstwa działa tzw. farma bio, która ma 50 ha i prowadzona jest w systemie ekologicznym. Sama ochrona roślin również jest bardzo kontrolowana, bo w surowcach tutaj wyprodukowanych nie przekraczana jest 33 proc. norm dopuszczalnych pozostałości po zużytych środach ochrony roślin.

Zbiór finalny również jest bardzo zautomatyzowany. Wszystko odbywa się na polu, tak aby rzeczywista droga z pola do stołu była jak najkrótsza.

Gospodarstwo wykorzystuje, ale też i promuje np. wśród studentów, międzynarodową wiedzę i technologie. Współpracuje z polskimi, ale przede wszystkim z zagranicznymi uczelniami np. prowadzi praktyki wymianę 200 studentów z Kazachstanu.

Na szeroką skalę rozwijane są odnawialne źródła energii (OZE). Instalacje fotowoltaiczne są zamontowane na wszystkich budynkach w gospodarstwie.

Tzw. kombajny do zbioru sałaty, gdzie produkt jest również pakowany na polu, fot. M. Tyszka

Czy uda się gospodarzowi zdobyć tytuł Innowacyjnego Farmera 2023?

O tym przekonamy się jesienią, 14 listopada podczas Gali, która jest zwieńczeniem Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, na którą serdecznie Was zapraszamy. Śledźcie nas na farmer.pl i poznajcie pozostałe zgłoszone do konkursu gospodarstwa.

