Podczas letnich spotkań polowych odwiedziliśmy doświadczenia firmy Rapool Polska. Pokazaliśmy wówczas rzepak wysiany w ekstremalnie późnym terminie, bo 21 września. Dzisiaj wracamy do tego tematu. Pytamy o wysokość plonów i w sytuacjach podbramkowych (spowodowanych np. kłopotami logistycznymi i koniecznością przesiewu) rozważaniem wykonania tak późnego siewu?

Doświadczenia w Wielkopolsce prowadził Artur Kozera z Rapool Polska. To jego zapytaliśmy o wyniki i praktyczne rady dla rolników, którzy mogą jeszcze stanąć przed taką decyzją w tym roku?

- Za nami kolejny trudny sezon uprawy rzepaku. Warunki pogodowe, zarówno te na początku jesiennej wegetacji, jak i wiosną nie sprzyjały w rozwoju roślin. Miało to oczywiście wpływ na uzyskiwane plony rzepaku. W stacji NPZ Lembke w Goli przeprowadziliśmy kolejny cykl doświadczeń z wykorzystaniem odmian pochodzących z naszej hodowli. Celem prowadzonych wdrożeń jest obserwacja jak zachowują się odmiany w różnych terminach siewu, a także na kilku poziomach wiosennego nawożenia azotem. W badaniach obserwowaliśmy dwa terminy siewu 7 września oraz 21 września – przypomniał Kozera.

Po przeprowadzeniu analizy statystycznej dla wszystkich czynników (odmian, poziom nawożenia wiosennego N) Uzyskano następujące wyniki:

Co ważne, z doświadczenia wynika, że rośliny wysiane później, czyli 21 września plonowały o 210 kg wyżej w porównaniu do I terminu wysianego 7 września.

- Najprawdopodobniej wynika z faktu, iż rzepak wysiany w II terminie praktycznie do początku wegetacji posiadał mniejszą biomasę. Co w okresie wypełniania nasion w czerwcu, gdy występował deficyt wody i wysokie temperatury, wpłynęło na mniejszą redukcję plonu – tłumaczy Artur Kozera.

- Z punktu widzenia agrotechnicznego opóźnianie siewu do 21 września oczywiście jest bardzo ryzykowne i nie zalecamy takiego rozwiązania. W przypadku rzepaku bardzo ważna jest długość dnia oraz skumulowana suma temperatur efektywnych – podkreśla przedstawiciel Rapool Polska.

Ale jak wynika z powyższego doświadczenia okazuje się, że nowe genetycznie mieszańce rzepaku można wysiewać w opóźnionych terminach.

- Może mieć to znaczenie w przypadku braku warunków do siewu w optymalnym terminie lub kiedy musimy wykonać przesiewy. Naszym zadaniem siew rzepaku do 10-15 września jest możliwy. Jeżeli będą w okresie jesiennym optymalne warunki do rozwoju to daje to szansę na uzyskanie plonów nieodbiegających wielkością od plantacji, które były siane w optymalnych terminach – podkreśla Kozera.