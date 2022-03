Jak plonowały konopie w roku 2021?

Z roku na rok rośnie zainteresowanie uprawą konopi siewnej. Jak plonowały odmiany Białobrzeskie i Henola w roku 2021 oraz o tym jak polskie odmiany zdobywają zagraniczne rynki rozmawiamy z Witoldem Czeszakiem kierownikiem Programu Konopnego z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Farmer: Jak przedstawiać się obecnie rynek konopi w Polsce?

Witold Czeszak: - Polska ma znaczny potencjał stać się jednym z kluczowych producentów konopi w Europie. W latach 2018–2020 areał uprawy Cannabis sativa w Polsce odnotował 80% wzrost i obecnie liczy około 3000 ha. Rynek konopi włóknistych ewaluuje, mieliśmy okres dynamicznego rozwoju produktów z CBD a obecnie można powiedzieć o wzroście zainteresowania ziarnem i słomą konopną. Ziarno głównie wykorzystuje sektor spożywczy chociaż wszystko wskazuje na to, że milowymi krokami zbliżamy się do momentu kiedy ziarno konopne będzie wykorzystywane w żywieniu zwierząt hodowlanych. Słoma konopna, która w wielu obszarach Polski nadal stanowi kłopot dla rolników, staję się poszukiwanym źródłem surowca do pozyskiwania paździerzy konopnych, które są wykorzystywane w budownictwie, biokompozytach oraz jako ściółka dla koni. Obecnie w Polskiej Krajowej Liście Odmian Roślin Rolniczych znajduje się 11 odmian.

Natomiast Program Konopny Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, w odpowiedzi na wskazane potrzeby rynkowe oferuje odmiany takie jak: Białobrzeskie, Tygra, Rajan, Wojko oraz Henola (typ oleisty). Odmiany różnią się wysokością plonów nasion, słomy, zawartością i jakością włókna, zawartością: celulozy, olejków eterycznych i CBD.

Która z tych odmian szczególnie nadaje się do uprawy na ziarno?

-Rolnicy, którzy planują uprawę konopi w celu produkcji ziarna konopnego mogą zasiać odmianę Henola, która obecnie jest najbardziej plenną odmianą w typie oleistym. Odmiana ta uzyskała bardzo dobre plony w 2021r. W jednym z gospodarstw udało się zebrać 1,7 tony z ha w uprawie ekologicznej, a w kolejnym w uprawie konwencjonalnej udało się zebrać aż 2,6 tony z hektara. Średnio nasi klienci uzyskali 1,7 tony z ha z plantacji w uprawie konwencjonalnej. Oczywistym jest, że taki plon wpływa istotnie na ekonomikę uprawy, w porównaniu do wcześniej wybieranych przez polskich rolników odmian. Henola, poza wysokim plonem ziarna oferuje również interesującą rynkowo słomę. W ramach aktywności B+R przeprowadziliśmy testy słomy z Henoli i po wstępnym oczyszczeniu otrzymaliśmy wartościowe włókno techniczne i paździerze. W dobie zainteresowania słomą, paździerzami i włóknem konopnym, uważamy, że Henola poza ziarnem może dać rolnikom dodatkowy przychód, a słoma przestanie być problemem a stanie się sprzedawalnym dobrem.

Wspomniał Pan także o ewoluującym rynku włókna konopnego. Która z wymienionych odmian szczególnie nadaje się do produkcji materiałów z tego surowca?

-Instytut oferuje również wysokiej jakości materiał siewny dla entuzjastów przetwórstwa słomy konopnej. Odmiana Białobrzeskie z uwagi na swoją unikatową genetykę gwarantuje duży plon biomasy i wysokiej jakości paździerze oraz włókno. Uprawa konopi włóknistych typowo na słomę jest obecnie rzadkością. Powodem jest brak infrastruktury przetwórczej i wciąż (pomimo jej wzrostu) mało atrakcyjna cena. Dlatego też interesującym ekonomicznie jest uprawa tzw „dual-purpose crop”, czyli odmian konopi które oferują duży plon słomy a także ziarno. Białobrzeskie to odmiana, która jest promowana na całym świecie właśnie jako „dual-purpose crop”. Oferuje plon słomy ok 10 ton oraz plon nasion ok 1 tony z plantacji towarowych. Białobrzeskie zajmuje miejsca na podium w wielu oficjalnych testach porównawczych odmian konopi, m.in. przeprowadzone przez Uniwersytet Północnej Dakoty oraz Uniwersytet w Kentucky.

Ważną rolę w promocji przetwórstwa słomy konopnej w Polsce odgrywa Zakład Produkcyjny IWNIRZ Lenkon w Stęszewie, który w roku 2021 skupił cały zasób słomy wyprodukowanej przez plantatorów Instytutu z Dolnego Śląska. Mając na uwadze rosnący popyt na włókno i paździerze konopnego Lenkon planuje w 2022 zwiększyć zakupy surowca od polskich rolników.

Obie odmiany są dobrze znane poza granicami Polski. Jakie plany na ekspansję kolejnych rynków? Gdzie rolnicy szczególnie doceniają potencjał tych odmian?

-Henola i Białobrzeskie (z uwagi na trudność z wymową zwane zagranicą Blab) uprawiane są obecnie w USA (41 stanów), Kanadzie, Urugwaju, RPA, Australii i w większości krajów Europy. Pozycja polskich odmian zza Oceanem się umacnia. Henola podobnie jak w 2020 roku, w roku 2021 uzyskała największy plon ziarna w teście 9 odmian konopi włóknistych przeprowadzonym przez naukowców z North Dakota State University, USA. Te fakty bardzo budują. Ogromnym sukcesem Programu Konopnego jest eksport materiału siewnego odmian IWNIRZ do Australii, które są tam uprawiane od 2020 roku. Nie było to łatwe zadanie. Jako pierwszy polski podmiot przeszliśmy i spełniliśmy wysokie wymagania jakościowe i proceduralne dotyczące importu materiału nasiennego z Europy do Australii. W efekcie, w minionym sezonie wraz z naszym lokalnym partnerem założyliśmy z powodzeniem kilka plantacji towarowych. Ponadto Henola uczestnicy w narodowym programie testów kilku odmian konopi włóknistych prowadzonego przez lokalną agendę Agrifutures.

-Białobrzeskie to interesująca odmiana dla partnerów z RPA, przeprowadzone do tej pory testy są obiecujące i zakładamy, że w najbliższych latach produkty konopne wytwarzane lokalnie będą wytwarzane z włókna, paździerzy lub ziarna wyprodukowanego z odmian Poznańskiego Instytutu.

Oczywiście nie zapominamy o Europie, która w roku 2022 mocno zaskoczy. Planujemy uprawy naszych odmian w wielu krajach w tym Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Węgry, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Belgia, Szwecja, Finlandia.