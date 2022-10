Łubin żółty czy wąskolistny? Oba gatunki w tym sezonie miały swoje problemy w czasie wegetacji. Jak plonował łubin w baniach PDO 2022r?

Przeszkodą w uzyskaniu wysokich plonów łubinów była przede wszystkim regionalna susza, która wpłynęła negatywnie na ilość zawiązanych strąków, a także na poziom zachwaszczenia plantacji. Pojawiły się także lokalnie problemy ze zbiorem.

Wyniki PDO 2022. Łubin wąskolistny oraz żółty

Plony łubinów są bardzo zróżnicowane zarówno w ujęciu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Aby przyjrzeć się temu zagadnieniu warto przenalizować dane udostępnione przez COBORU w ramach wstępnych wyników plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych w doświadczeniach porejestrowych w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) za rok 2022.

Jak podaje COBORU Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru. Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2022 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2021 i 2020. Odmiany w tabelach, w obrębie wydzielonych grup, uszeregowano według malejącego plonu w roku 2022.

Które odmiany najwyżej plonowały i jakie wstępne wnioski nasuwają się w przypadku dwóch gatunków łubinu: wąskolistnego oraz żółtego?

Łubin wąskolistny - plon w 2022r.

Plon wzorca nasion łubinu wąskolistnego (średnia wszystkich odmian badanych w danym roku) wynosił w tym roku w badaniach PDO – 20,3 dt/ha. Jest on niższy od średniego plonu jaki uzyskano w roku ubiegłym. Najlepiej plonującymi odmianami okazały się: Agat, Fuman, Roland. W przypadku odmian samokończących badano w tym roku tylko dwie odmiany: Homer i Regent, które zaplonowały odpowiednio: 105 i 102 proc. wzorca.

Źródło: COBORU

Jak plonowały łubin wąskolistny w poszczególnych regionach kraju?

Zanotowano bardzo duże zróżnicowanie w plonowaniu tego gatunku w zależności o regionu uprawy. Wiąże się to oczywiście z suszą. Najniższe plonował łubin wąskolistny w III regionie tj. woj. lubuskim, wielkopolskim, oraz kujawsko-pomorskim (średnio 16,2 dt/ha). Natomiast największy plon zebrano z lokalizacji położonych w województwach: dolnośląskie, opolskie, śląskie (25,1 dt/ha).

Źródło: COBORU

Łubin żółty - plon w 2022r.

Ten gatunek łubinu plonuje z regóły dużo niżej niż łubin wąskolistny. Jest on jednak niezastąpiony w przypadku gleb bardzo słabych oraz zakwaszonych. Tu jednak do dobrego plonowania potrzebna jest także woda, która w przypadku gleb słabych jest szybko tracona w obliczu suszy. W tym roku COBORU przebadało 7 odmian łubinu żółtego. Wzorzec (średnia z odmian badanych w danych roku) wyszacowano na 16, 9 dt/ha. Najwyżej plonującą odmianą okazała się Puma oddając 112 proc. wzorca.

Źródło: COBORU

Jak plonowały łubin żółty w poszczególnych regionach kraju?

Zdecydowanie najsłabiej plonował IV regionie tj. łódzkie, mazowieckie, lubelskie oddając mniej niż tonę z hektara (dokładniej: 9,3 dt/ha). Najwyższe plony zebrano w regionie I tj. w woj. zachodniopomorskim oraz pomorskim.

Źródło: COBORU

Jak podaje COBORU wyniki z roku 2022 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje jak i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii wydawniczej – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne i soja. 2022.

Jakie ceny za nasiona?

Niestety opłacalność siewu łubinów ma wiele do życzenia. Ci co go uprawiają najczęściej decydują się na jego siew ze względów prośrodowiskowych oraz możliwości wykorzystania tych upraw w ramach obowiązku zazielenienia. Ze względu na trudności w odchwaszczaniu (w tym roku notowano spory udział plantacji silnie zachwaszczonych) jak również w uwagi na nierównomierne dojrzewanie (pękanie strąków, wyleganie) zdarza się, że zamiast kombajnów w plantacje wjeżdżały talerzówki. W przypadku zbioru na nasiona, duży ich udział jest wykorzystywanych do tworzenia mieszanek międzyplonowych ścierniskowych.

Aktualnie ceny za nasiona nie kształtują się optymistycznie. W przypadku łubinu wąstkolistnego są za tonę nasion można otrzymać od 1400-1600 zł netto. Nieco więcej można uzyskać za tonę żółtego, jednak zważywszy na niższy potencjał jego plonowania cena tego nie rekompensuje. W skupach za łubin żółty można otrzymać od 1500-1700 zł netto/t.