Jak siać soję?

Zbliża się termin siewu soi. Podpowiadamy na co należy zwrócić szczególną uwagę.

„Soja – uprawa pełna zalet” to wspólny projekt Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a także firm towarzyszących: Prograin Zia, Agroyoumis, Saatbau i BASF. Chcą oni poprzez publikację zapoznać rolników z tą nadal nową, ale przyszłościową rośliną.

Tym razem skupiono się na siewie soi. Przekonują, że wysiew kwalifikowanego materiału siewnego zwiększa szanse na uzyskanie wyższych plonów i lepszej opłacalności.

- Optymalny termin wysiewu soi przypada na trzecią dekadę kwietnia, kiedy gleba osiągnie temperaturę ok. 10°C. (Fenologiczny termin siewu soi zbiega się z kwitnieniem klonu zwyczajnego). Soję można z powodzeniem wysiewać siewnikiem zbożowym o rozstawie 25 - 30 cm (co druga redlica). Bardzo dobre wyniki uzyskuje się wysiewając soję siewnikiem punktowym w rozstawie rzędów 45 cm – radzą.

Optymalna docelowa obsada to 50 - 60 sztuk roślin na 1 m². Zwiększanie gęstości siewu nie przekłada się na wzrost plonowania u większości odmian soi.

Co z głębokością? - Głębokość siewu uzależniona jest od wilgotności gleby. Zazwyczaj jest to 3 - 4 cm. Warto pamiętać, aby nasiona zostały umieszczone w wilgotnej warstwie gleby – radzą.

Jak podkreślają autorzy akcji, brodawki korzeniowe stanowią główne źródło azotu dla roślin soi. Nasiona soi przed wysiewem powinny być zaszczepione specjalną szczepionką zawierającą żywe bakterie Bradyrhizobium japonicum. Z praktycznego punktu widzenia, jest fakt, aby tak zaprawione nasiona do momentu siewu były przetrzymywane w chłodnym miejscu.

Co można zyskać dodatkowo uprawiając soje? Zdaniem autorów akcji, uprawiając soję można skorzystać z:

- dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (za 2019 rok dopłata wyniesie 109,74 złotych/ha),

- płatności do powierzchni roślin strączkowych uprawianych na nasiona w 2019 roku – płatność wyniosła 765,80 zł/ha, (powyżej 75 ha 50 proc. kwoty płatności czyli 382,90 zł/ha).