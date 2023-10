Jak  zarejestrować odmianę amatorską lub regionalną?

Na stronie MRiRW w zakładce „Bioróżnorodność w rolnictwie” zostały umieszczone materiały informacyjne nt. zasad rejestracji i obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych oraz odmian amatorskich.

Materiały te w sposób przystępny prezentują zagadnienia prawne i niewątpliwie będą pomocne dla doradców rolnośrodowiskowych, beneficjentów interwencji 5 PS 2023-2027, jak również organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych rejestracją i wprowadzaniem do obrotu odmian regionalnych oraz odmian amatorskich.

Odmiany amatorskie

Jak czytamy na stronie MRiRW odmiany amatorskie od odmian konwencjonalnych odróżnia przede wszystkim cel, dla którego zostały wyróżnione, tj. zachowanie unikalnych cech genetycznych, które je charakteryzują.

Pod tą nazwą rejestruje się przede wszystkim stare odmiany hodowlane roślin warzywnych, nieobecne już w oficjalnych rejestrach odmian krajowych i unijnych i niedostępne w obrocie. Należą do nich też miejscowe populacje wyprowadzone i uprawiane przez rolników. Odmiany te, chociaż mają nieco gorsze niż odmiany konwencjonalne „parametry hodowlane” – czyli wyrównanie oraz wartość gospodarczą – mogą być rejestrowane i wprowadzane do legalnego obrotu z uwagi na podstawowy cel jaki im towarzyszy – zachowanie cennych zasobów genetycznych roślin. Aby promować ochronę zasobów genowych i ich zrównoważone wykorzystanie, ich rejestracja i utrzymanie w Krajowym Rejestrze Odmian w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) zwolnione jest z opłat. Odmiany takie po rejestracji i otrzymaniu statusu odmiany amatorskiej mogą być wprowadzane do obrotu.

Odmiany regionalne

Odmiany regionalne od odmian konwencjonalnych odróżnia przede wszystkim cel, dla którego zostały wyodrębnione, tj. zachowanie unikalnych cech genetycznych, które je charakteryzują.

Pod tą nazwą rejestruje się przede wszystkim stare odmiany hodowlane roślin rolniczych i warzywnych, nieobecne już w oficjalnych rejestrach odmian krajowych i unijnych i niedostępne w obrocie. Należą do nich też miejscowe populacje wyprowadzone i uprawiane przez rolników. Odmiany te, chociaż mają nieco gorsze niż odmiany konwencjonalne „parametry hodowlane” – czyli wyrównanie oraz wartość gospodarczą – mogą być rejestrowane i wprowadzane do legalnego obrotu z uwagi na podstawowy cel jaki im towarzyszy – czyli zachowanie cennych zasobów genetycznych roślin. Aby promować ochronę zasobów genowych i ich zrównoważone wykorzystanie, ich rejestracja i utrzymanie w Krajowym Rejestrze Odmian w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) zwolnione jest z opłat. Odmiany takie po rejestracji i otrzymaniu statusu odmiany regionalnej mogą być wprowadzane do obrotu.

Jak zarejestrować odmianę amatorską lub regionalną?

Rejestracja takich odmian jest dwuetapowa:

etap pierwszy – uzyskanie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uznającej odmianę za amatorską, niemającą znaczenia dla towarowej produkcji warzyw;

etap drugi – po uzyskaniu pozytywnej decyzji MRiRW – złożenie wniosku do COBORU o wpis odmiany amatorskiej do Krajowego Rejestru Odmian.

Jak czytam na stronie MRiRW takie odmiany może zarejestrować:

-hodowca,

-osoba fizyczna,

-osoba prawna lub

-jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli prowadzi działalność polegającą na wytworzeniu materiału siewnego odmiany, która zapewni zachowanie charakterystycznych właściwości danej odmiany, wyrównanie i trwałość.

Z chwilą namnożenia odpowiedniej ilości materiału siewnego odmiany regionalnej i w przypadku zamiaru wprowadzenia go do sprzedaży, należy wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zgodę na wprowadzenie materiału siewnego danej odmiany do obrotu.

Więcej informacji na stronie MRiRW w zakładce: Bioróżnorodność w rolnictwie.