Sorgo jest rośliną, która szczególnie w początkowym okresie swojego wzrostu wyjątkowo źle znosi sąsiedztwo chwastów. Dlatego zaniechanie stosowania herbicydów bądź niewłaściwe ich dobranie do występujących na plantacji gatunków chwastów najczęściej skutkuje częściową utratą plonu, co w aspekcie ekonomicznym oznacza stratę finansową.

Sorgo zwyczajne jest rośliną jarą, ciepłolubną pochodzącą z kontynentu afrykańskiego, która dzięki licznym przystosowaniom morfologicznym czy biochemiczno-fizjologicznym idealnie znosi niesprzyjające warunki, tj. wysokie temperatury oraz okresowe niedobory wody. Dzięki posiadaniu bardzo głębokiego (do 1,5 m) i dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego (korzenie przybyszowe mogą osiągać nawet 2 m długości), który umożliwia pobieranie wody z głębszych warstw gleby, bogatemu ulistnieniu, niskiemu współczynnikowi transpiracji oraz zdolności do fotosyntezy typu C4 (zwiększone i lepsze wykorzystanie CO2) roślina ta w szczególności w ostatnich latach doskonale nadaje się do uprawy w cieplejszych rejonach naszego kraju. Ponadto dzięki posiadaniu wysokiego współczynnika wykorzystania promieniowania słonecznego i ciepła coraz częściej w zaleceniach sugeruje się, aby plantacje sorgo lokalizować na obszarach, w których panują zbyt gorące i suche warunki do uzyskania zadowalających plonów przez kukurydzę lub też inne rośliny uprawne.

Trudna walka z chwastami w sorgo

Plantacja sorga może być zachwaszczana przez kilka, kilkanaście, a w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt gatunków chwastów, zarówno jednoliściennych, jak i dwuliściennych. Ich obecność i nasilenie uzależnione są przede wszystkim od przedplonu, typu gleby, sposobu uprawy, warunków pogodowych oraz zasobności gleby w nasiona chwastów (tzw. glebowy bank nasion) (...).