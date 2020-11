Jaka będzie kontrola towarów roślinnych do Wielkiej Brytanii?

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Tym samym, 1 lutego 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, określony w Umowie o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE, który będzie trwać do końca 2020 roku. Jak będą warunki przemieszczania towarów roślinnych do Wielkiej Brytanii?

- Okres przejściowy został ustalony w Umowie o wystąpieniu, między innymi aby zapewnić obu stronom czas na wynegocjowanie przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy. W okresie przejściowym przewiduje się utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Okres przejściowy potwierdza w polskim porządku prawnym ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, w okresie przejściowym, Wielka Brytania będzie w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii – przypomina Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Od 2021 r. relacje handlowe z UK będą takie, jakie UE stosuje wobec krajów pozaunijnych. Oznacza to np. wprowadzenie kontroli celnej oraz innych kontroli granicznych, w tym dotyczących wymogów bezpieczeństwa i jakości artykułów rolno-spożywczych @BartosikRyszard #Brexit pic.twitter.com/Ahis1839HS — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) November 23, 2020

Nowe planowane zasady kontroli dotyczące towarów, do których mają zastosowanie zasady Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) - w tym towarów pochodzenia roślinnego - będą miały zastosowanie do towarów importowanych do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 roku.*

Jak podaje PIORiN, wowe zasady kontroli będą wprowadzane etapowo, wraz ze stosownymi procedurami i będą miały zastosowanie do importu żywych zwierząt, produktów zwierzęcych oraz roślin i produktów roślinnych, a także żywności i pasz wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego.

Procedury i nowe zasady kontroli będą wymagały:

- powiadomienia wstępnego;

- stosownego świadectwa (takiego jak eksportowe świadectwo zdrowia lub świadectwo fitosanitarne);

- kontroli dokumentów, identyfikacyjnej i bezpośredniej na granicy lub w głębi terytorium Wielkiej Brytanii;

- wprowadzenia towaru na terytorium Wlk. Brytanii przez wyznaczony punkt wejścia – od lipca 2021 r.

Do wstępnego powiadamiania o imporcie towarów będzie używany przez importerów system IPAFFS (informatyczny system obsługi importu).

Od 2021 roku IPAFFS będzie używany do wstępnego powiadamiania, zanim towary podlegające kontroli fitosanitarnej zostaną wprowadzone z UE do Wlk. Brytanii. System zastąpi również używany dotąd m.in. w Wlk. Brytanii unijny system TRACES.

Wcześniejsze zgłoszenie będzie wymagane w przypadku importu z UE, zgodnie z etapowym wprowadzeniem kontroli w 2021:

- od 1 stycznia 2021 r. dla żywych zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka i roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants), oraz

- od kwietnia 2021 r. - pozostałe.

Źródło: PIORiN