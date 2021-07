Jakie ceny za krajową borówkę amerykańską?

Sezon na krajową borówkę coraz bardziej się rozkręca. Niestety ceny spadają wraz ze zwiększoną podażą owoców.

Obecnie widoczny jest spadki cen borówek amerykańskich na rynkach hurtowych w porównaniu do cen notowanych oferowanych w ubiegłym tygodniu.

Według informacji serwisu sadyogrody.pl ceny borówek amerykańskich z krajowych upraw na Rynku Hurtowym Bronisze wynoszą obecnie od 9 do 15 zł za kilogram. W ubiegłym tygodniu ceny borówki na Broniszach wynosiły 14-23 zł za kilogram.

Ceny borówki amerykańskiej w hurcie

Na Placu targowym Rybitwy w Krakowie ceny płacone za borówki wynoszą od 10 do 14 zł za kilogram (było 25 do 30 zł). Podobne ceny notowane są na Wielkopolskiej Giełdzie Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu. Tam również kilogram borówek sprzedawany jest w przedziale 10-14 zł/kg, natomiast pakowanie 250 g kosztuje od 5 do 6 zł.

Nadal względnie wysokie stawki za kilogram borówek utrzymują się na Rynku Hurtowym Elizówka- od 20 złotych za kilogram owoców. Natomiast niskie ceny notowane są za pojemnik 250g od 4 do maksymalnie 5 złotych.

Na Łódzkim Rynku Hurtowym Zjazdowa spadki ceny borówki amerykańskiej są największe. Cena za opakowaniu 250 g obecnie wynosi od 3,50 do 4 zł, było 5-7 zł za opakowanie. Niższe są także ceny za kilogram borówki - od 10 do 12 złotych. Spadek jest znaczący. W ubiegłym tygodniu notowaliśmy na tym rynku ceny w przedziale 18-22 zł za kilogramową skrzyneczkę owoców.

Analiza powstała w oparciu o ceny podane przez rynki hurtowe w dniu 20-21.07.2021 r.

Źródło: www.sadyogrody.pl