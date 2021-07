Jakie plony i jakość poszczególnych odmian rzepaku?

Trwają zbiory rzepaku. Rolnicy informują o zróżnicowanych plonach, które często mimo iż zapowiadały się na wyższe, nie są do końca satysfakcjonujące. Na końcowe wnioski trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Tymczasem zapytaliśmy przedstawicieli kilku firm hodowlano-nasiennych, jak oni oceniają tegoroczne wydajności.

Bayer – marka Dekalb

- W większości regionów Polski zbiory rzepaku są już na półmetku. Pewne opóźnienie w zbiorach obserwujemy na wschodzie kraju. Średnie plony wahają się od 3,2 do 4,5 t/ha i zależą od regionu - zróżnicowanie w ilości i rozkładzie opadów oraz rodzaju gleby oraz uprawianych odmian. Danych o zawartości tłuszczu w nasionach w tym roku nie mamy jeszcze zbyt dużo. Na najsłabszych plantacjach zaolejenie waha się w granicach 40 proc., jednak na większości pól, wartości te są wyraźnie wyższe – mówi portalowi farmer.pl Marcin Liszewski z Działu Rozwoju Produktu firmy Bayer.

I dodaje, że spośród odmian marki Dekalb najwyższe plony, uzyskują najnowsze odmiany: DK Excited oraz DK Exima.

- Co potwierdza w warunkach produkcyjnych wyniki doświadczeń COBORU z ostatnich lat. Odmiany te plonują na bardzo wysokim i przede wszystkim stabilnym poziomie w różnych warunkach uprawowych, dzięki czemu są one polecane do uprawy na terenie całego kraju – podkreśla Liszewski.

Corteva Agriscience – marka Pioneer

Na temat wydajności rzepaku z regionu południowo-zachodniej Polski wypowiada się dla nas Aleksander Wysocki, agronom marki Pioneer firmy Corteva Agriscience.

- Poziom zaawansowania zbiorów rzepaku w Polsce południowo-zachodniej jest już powyżej 50 proc. (stan na 30.07). Obserwuję znaczne zróżnicowanie w plonowaniu rzepaku, które oscyluje w granicach od 2 do blisko 5 t/ha, choć najczęściej jest to przedział 3-4 t/ha. Na stanowiskach lekkich, piaszczystych, skłonach i mozaikach niestety w tym roku plony są relatywnie niskie. Rzepak dobrze wyglądał do końca fazy kwitnienia, ale niestety wysokie temperatury w czerwcu i w lipcu spowodowały, że rośliny nie wypełniły optymalnie łuszczyn i nie nalały MTN – mówi Wysocki.

Jak dodaje, na stanowiskach lepszych i przy dobrej ochronie fungicydowej (np. 2 zabiegi w fazie okołokwitnieniowej) plony rzepaku przekraczają 4 t/ha, co przy aktualnych cenach w skupie gwarantuje bardzo dobrą rentowność uprawy.

- W odmianach marki Pioneer na szczególne wyróżnienie zasługuje odmiana PT297. Na podstawie zebranych już doświadczeń demonstracyjnych oraz informacji od rolników poziom plonowania tej odmiany w tym roku wynosi 4-5 t/ha przy bardzo wysokim zaolejeniu nasion – podkreśla Aleksander Wysocki.

Ragt Nasiona

- Odmiany, które posiadają wysoką odporność na choroby i kompaktowe kwitnienie, równomiernie dojrzały i nie było problemu z ich zbiorem. Obserwujemy w tym roku wysokie zaolejenie naszych odmian oraz wysokie plonowanie praktycznie na terenie całego kraju. Ponadto odmiany, które posiadają geny odporności na suchą zgniliznę czy wielogenową tolerancję na żółtaczkę rzepy pokazały swoją plonotwórczość. Nawet ta kiłoodporna, gdzie przyjęło się myśleć, że plonują one niżej od standardowych hybryd, pokazała swoja plonotwórczość na wysokim poziomie – mówi nam Grzegorz Litwin z firmy Ragt Nasiona.

Przedstawiciel firmy podał nam, jak w poszczególnych regionach plonują w tym roku ich odmiany:

- RGT Trezzor: plony na Dolnym Śląsku w zależności od rodzaju gleby kształtowały się na poziomie 3,8-4,7 t/ha przy średniej wilgotności poniżej 9 proc., zaolejenia na poziomie 44 proc. Podobnie odmiana plonowała na pozostałym terenie Polski.

- RGT Cadran: plony tej odmiany w tym roku osiągają poziomy powyżej 48 dt/ha, przy wilgotności poniżej 9 proc. i zaolejeniu powyżej 44 proc.

- RGT Amazzonite: plonuje na poziomie 39-49 dt/ha, przy wilgotności poniżej 9 proc, a także zaolejeniu powyżej 45 proc.

- RGT Blackmillion: nowość sprzedawana w tym roku zebrana z doświadczeń mikro i makro osiągała plony w zależności od rodzaju gleby na poziomie od 4,1 do 5,2 t/ha, przy wilgotności poniżej 9 proc. W obecnej chwili brak danych o zaolejeniu.

- RGT Kocazz to nowa odmiana kiłoodporna. Z zebranych doświadczeń osiągała plonowanie na poziomie 4,2-4,6 t/ha. Wilgotność poniżej 9 proc., brak badań zaolejenia.