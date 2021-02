Jakie wytyczne dla ogrodników chcących wejść do Biedronki? Sieć odpowiada

Aby wejść do Biedronki trzeba wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej sieci i zgłoszenie trafi do odpowiedniego kupca. Biuro prasowe sieci odniosło się do pytań redakcji sadyogrody.pl i otrzymaliśmy komentarz w sprawie nowej strategii zakupu owoców i warzyw. Wygląda wręcz idealnie, a ciekawe jak to będzie układało się w praktyce...

Strategią sieci Biedronka od wielu lat jest współpraca z polskimi dostawcami świeżych warzyw i owoców. Otwieramy się teraz dodatkowo na możliwość kooperacji z lokalnymi producentami, którzy do tej pory nie oferowali swoich produktów w dużych sieciach handlowych - podkreśla Marek Walencik, dyrektor kategorii warzyw i owoców w sieci Biedronka w komentarzu dla redakcji sadyogrody.pl.

Wytyczne dla dostawców owoców i warzyw

- Nie określamy maksymalnych ilości, jakie będziemy nabywać od danego dostawcy, wszystkie kwestie będą uzgadniane indywidualnie z producentami. Przed nawiązaniem współpracy będziemy dokładnie sprawdzać, czy dostawca i produkowane przez niego produkty spełniają najwyższe standardy naszej sieci, przygotowaliśmy w tym celu specjalną procedurę. Mile widziane są oczywiście certyfikaty jak np. GlobalGap - podkreśla Marek Walencik.

Dyrektor kategorii warzyw i owoców podkreśla także o gotowości wsparcia dla producentów.

Sieć Biedronka będzie kompleksowo wspierać producenta w całym procesie, począwszy od pomocy w nawiązaniu współpracy z producentami opakowań z najbliższej okolicy dostawcy czy znakowaniem. Producent może samodzielnie realizować dostawy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa żywności w warunkach chłodniczych - mówi. Będzie on mógł dostarczać produkty do najbliższego mu centrum dystrybucyjnego Biedronki.

Bez zwrotów

Podkreśla, że sieć Biedronka nigdy nie zwraca niesprzedanych owoców i warzyw. - Wynika to z efektywnie działającej logistyki i organizacji dostaw pozwalających (ponad 90% punktualności dostaw) na zamawianie towaru zgodnie z zapotrzebowaniem sklepów pod aktualną sprzedaż. Warto zaznaczyć, że Biedronka od 1 czerwca 2020 r. wsparła polskich producentów poprzez skrócenie terminów płatności do 21 dni. To dodatkowe działanie oprócz rozpoczętej w kwietniu 2020 r. akcji "Czas na wspieranie małych producentów", dzięki której na półkach Biedronki znalazły się produkty pochodzące od przeszło 135 małych, lokalnych producentów - podsumowuje Marek Walencik.

W styczniu br. Biedronka zapowiedziała zmianę strategii, która polega na wprowadzeniu nowej struktury w dziale zakupów. Z początkiem roku wprowadzono nowe stanowiska – lokalnych kupców warzyw i owoców. Ich zadaniem będzie nawiązywanie współpracy z mniejszymi producentami warzyw i owoców. Kupcy wyruszą w Polskę, będą odwiedzać gospodarstwa, a także giełdy rolne, by poszukiwać nowych partnerów w postaci m.in. małych rodzinnych gospodarstw rolnych. Dlatego też docelowo Biedronka umożliwi rolnikom indywidualnym rozliczanie się za pomocą faktur RR.

Aby wejść do Biedronki trzeba wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej sieci. Są w nim podstawowe pytania danych kontaktowych oraz pytania o NIP i sposób rozliczenia VAT.

Nie handlujemy, ale współpracujemy

Jednak za nim plantator go wypełni nie odpowie sobie na pytanie czy jest gotowy - choćby mentalnie - na współpracę z największą siecią handlową w Polsce? Czy jest w stanie udźwignąć czekające go kontrole? Czy jest w stanie spełnić standardy związane z przechowywanie owoców i warzyw, a także ich pakowaniem i transportem?

Warto zdać sobie sprawę, że współpraca z sieciami handlowymi to coś o poziom wyższego niż dostawa surowców do eksportera, przetwórcy czy grupy. Dlaczego? Ponieważ z sieciami się nie handluje tylko współpracuje. Producent jest odpowiedzialni za sprzedaż aż do momentu gdy towar zniknie z półek sklepowych. Czyli moment gdy palety wyjechały z naszej przechowalni nie oznacza, że wydarzyło się wszystko za co będzie odpowiedzialny.