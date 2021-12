Jeśli siać groch - to jaką odmianę? Wyniki PDO 2021

W roku 2021 groch siewny plonował lepiej niż w latach poprzednich. Sprzyjały mu przede wszystkim opady, które miały miejsce w okolicach kwitnienia tej uprawy.

COBORU opublikowało: Wstępne Wyniki Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego. Bobowate Grubonasienne. Na podstawie tych doświadczeń możemy między innymi zaobserwować, które odmiany grochu wykazały w tym sezonie najpełniej swój potencjał, jak również w którym regionie gatunek ten plonował najwyżej.

Jak plonował groch?

Tegoroczny wzorzec, który stanowi średni plon ze wszystkich badanych odmian grochu został wyszacowany przez COBORU na poziomie 42,0 dt/ha. To o ponad400 kg więcej niż rok temu, gdzie wzorzec wyszacowano na poziomie 37,6 dt/ha.

Informacja ta zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru, badanych w ramach PDO, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacje pod tabelami). Testowano również odmiany z CCA, które włączono do systemu PDO na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń rozpoznawczych, w których wyróżniały się one zwłaszcza wysokim poziomem plonowania. Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2021 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2020 i 2019. Odmiany w tabelach, w obrębie wydzielonych grup, uszeregowano według malejącego plonu w roku 2021. Które odmiany w poszczególnych grupach plonowały najwyżej? O tym w poniższych tabelach.

Które odmiany plonowały najwyżej?

Na podstawie poniższej tabelki można wywnioskować, że dobrze w tym sezonie (ale i w poprzednich) poradziła sobie ogólnoużytkowa odmiana Astronaute, oddając w tym roku 108 proc. wzorca. Następnie po 104 proc. uzyskały: Ostinato, Nemo, Kazek. Z odmian pastewnych wybija się wysoka odmiana Mefisto.

Jak plonował groch w poszczególnych regionach?

Ponownie należy powiązać fakt plonowania grochu z ilością i rozkładem opadów jakie notowano w poszczególnych regionach, ale także i jakością gleb. Groch bowiem wymaga stosunkowo dobrych stanowisk. Ponad 5 t/ha zanotowano średnio w V regionie tj. woj. dolnośląskie, opolskie i śląskie.

A Ty uprawiasz bobowate grubonasienne? Jak plon uzyskałeś?