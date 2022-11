Winiarze i winogrodnicy ze Stanu Kalifornia spodziewają się wysokiej jakości tegorocznych zbiorów, pomimo sezonu, w którym nie brakowało naturalnych przeciwności.

W wielu kalifornijskich regionach winiarskich fala upałów z początku września spowodowała dwuetapowe przeprowadzenie zbiorów- wcześniejsze i późniejsze. Wszystko wskazuje jednak na to, że rocznik 2022 będzie obfitował w wina wysokiej jakości, skoncentrowane i złożone.

Na Północnym Wybrzeżu sezon wzrostowy winorośli, we wczesnych tygodniach letnich, rozpoczął się idealnymi warunkami pogodowymi, aby pod koniec sierpnia doświadczyć fali upałów, które wyraźnie przyspieszyły winobranie i zredukowały zbiory owoców niektórych odmian.

W regionach Lodi i Sierra Foothills, sprzyjające wczesnowiosenne, umiarkowane warunki pogodowe przerywane były niespodziewanymi atakami niskich temperatur, które dramatycznie wpłynęły na wielkość upraw.

Kalifornijskie zbiory odbywały się w różnym terminie w zależności od regionu i apelacji. W Napa Valley winobranie odbyło się miesiąc wcześniej niż zwykle i wyprzedziło inne regiony, np. Paso Robles, gdzie z kolei zbiory były znacznie wydłużone. Na Północnym Wybrzeżu zbierano czerwone odmiany już na początku sierpnia.

Upalny początek września spowodował jednoczesne, przyspieszone dojrzewanie wielu odmian na raz. Wytężona praca w winnicach i winiarniach musiała odbywać się bardzo szybko i w terminie wyraźnie skróconym w stosunku do standardów.

Wszystkie te wyzwania nie powinny jednak niepokoić miłośników wina, ponieważ ostatecznie rocznik 2022 zapowiada się bardzo obiecująco.

W Kalifornii produkuje się 80 proc. amerykańskiego wina, co czyni ją czwartym, co do wielkości produkcji regionem winiarskim na świecie. 250 tys. hektarów kalifornijskich winnic jest certyfikowane w programach zrównoważonego rozwoju- Certified California Susitainable Winegrowing, Fish Friendly Farming, Lodi Rules, Napa Green i SIP Certified.

źródło: Wine Institute California