Kiedy i jak sieje się soję?

Soja jest rośliną dnia krótkiego, stąd jej siewu nie należy opóźniać, gdyż może to wpłynąć na osłabienie jej kwitnienia. Ale soja też jest rośliną ciepłolubną i należy ją wysiewać w dobrze ogrzaną glebę, ale nie suchą.

Agrotechnicznym terminem wysiewu soi jest trzecia dekada kwietnia i początek maja. Roślina ta lubi ogrzaną glebę, której temperatura w górnej warstwie powinna wynosić nie mniej niż 10°C. Na razie jest na to za wcześnie, gdyż mamy jeszcze przymrozki, a temperatura powietrza obecnie kształtuje się na poziomie tylko 10°C, gleby jest chłodniejsza.

Poza tym jest bardzo sucho. Mimo iż wczoraj w większości kraju spadł niewielki deszcz to nadal jest sucho – bardzo sucho, bo wilgotność gleby do głębokości 7 cm wynosi mniej niż 5 proc.

Jest bardzo sucho, wilgotność gleby na głębokość 0-7 cm z 14 kwietnia jest często mniejsza niż 5 proc. , Źródło: IMGW-PIB

Trzeba jednak wiedzieć, że siewu soi nie można odkładać, gdyż jest to roślina dnia krótkiego i w warunkach wydłużającego się dnia indukcja kwitnienia jest słabsza. Co nie pozostaje bez wpływu na plon.

Według ekspertów najlepsza obsada dla soi to 50-60 roślin/m². Aby ją uzyskać zaleca się wysiać na ha 600 000 – 675 000 nasion. Soję sieje się na głębokość 3-4 cm, w rzędach 12,5-25 cm. Rozstaw rzędów można zwiększyć do 60 cm, ale wówczas należy uważać na zachwaszczenie, co jest niewątpliwie dużą bolączką uprawy tego gatunku.

Na początku roku nasza redakcja gościła na konferencji na temat soi w gmachu resortu rolnictwa pt. „Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce”. Podczas spotkania o aspektach praktycznych uprawy tego gatunku mówił rolnik ” Franciszek Ostapczuk z Małopolski, który wysiewa 100 ha soi.

Powiedział on wówczas, że siew należy rozpoczynać możliwie jak najwcześniej, ale w ogrzaną glebę i z tygodniową perspektywą „dobrej” pogody. - Jeśli zasiejesz w zimną glebę możesz mieć problemy ze śmietką. Gleba na głębokość 5 cm, powinna mieć temperaturę ponad 10 ° C. Soja znosi przymrozki do -3 ° C, przy -5 ° C „zanotuje” uszczerbek w rozwoju, ale będzie się odbudowywać. Jednak poniżej -5 ° C sobie nie poradzi - mówił.

- Co do gęstości siewu, to zasada jest taka, że jeśli mamy bardzo wczesną odmianę to wykonujemy gęstszy siew, późniejsze – rzadszy – mówił. W wypadku odmian bardzo wczesnych to 60-70 szt./m2, a przy odmianach późniejszych – 60 szt./m2.

Z kolei głębokość siewu uzależniona jest od zastosowanych środków ochrony roślin, kiedy będzie podawana pendimetalina, wówczas poleca on wysiać nasiona na głębokość 5 cm (może to wywołać fitotoksyczność), jeśli nie - to 4 cm.

Co ważne, jak dodał Ostapczuk, soi nie można wysiewać w przesuszoną glebę, ponieważ wtedy zginą bakterie. W takiej sytuacji rolnik wiosną uprawia glebę na głębokość 15 cm, aby wyciągnąć wilgoć.